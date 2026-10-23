10 млн записей с начала года: как записаться к врачу и закрыть больничный в Макс

Здравоохранение – та сфера, где разработка и внедрение электронных сервисов идет с большим отрывом от других. Получить справки, записаться к врачу и даже закрыть больничный сегодня можно, не выходя из дома, благодаря мессенджеру «Макс» и «Госуслугам». Как это работает, что изменится и улучшится – читайте в материале «Татар-информа».





С начала года 1,8 миллиона жителей Татарстана воспользовались услугами в сфере здравоохранения через российский портал госуслуг

Слайд: minzdrav.gov.ru

«Здравоохранение сейчас – основной поставщик электронных услуг в Татарстане»

С начала года 1,8 миллиона жителей Татарстана воспользовались услугами в сфере здравоохранения через российский портал госуслуг.

«Это большие цифры для Татарстана, где проживает порядка 4 миллионов человек. Они либо записались на прем к врачу, либо получили электронные медицинские документы. Региональный портал госуслуг также пользуется огромной популярностью. С его помощью можно быстро и удобно записаться на прием к врачу. Он был сделан первым и адаптирован именно под нашу республику: можно быстро найти свою больницу, выбрать нужного врача и записаться на удобную дату», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев.

С 2019 года начал действовать национальный проект «Здравоохранение» (сейчас он носит название «Продолжительная и активная жизнь»), а спустя два года, в 2021 году, у жителей страны появилась возможность получать электронные медицинские документы.

«Отрасль здравоохранения сейчас – это основной поставщик электронных услуг как на уровне России, так и на уровне Татарстана. На сегодняшний день отрасль здравоохранения является передовиком в части формирования необходимых гражданам электронных сервисов. Мы сильно впереди в обращаемости по сравнению с другими отраслями. Был проведен опрос, и 70% респондентов отметили, что за получением электронных документов обращались именно в медорганизации. Остальные сферы с сильным отрывом были позади», – объяснил он.

Марат Нурмиев: «На сегодняшний день отрасль здравоохранения является передовиком в части формирования необходимых гражданам электронных сервисов. Мы сильно впереди в обращаемости по сравнению с другими отраслями» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За год в медицинских организациях республики фиксируется примерно 35 миллионов посещений»

«За 9 месяцев этого года было осуществлено 10 миллионов записей через все источники: федеральный и региональные порталы госуслуг, мессенджер ‘’Макс’’, электронные терминалы в больнице, а также запись “от врача к врачу”, когда во время приема врач записывает на повторный прием или к другому специалисту», – рассказал Марат Нурмиев.

В этом году 3 миллиона жителей РТ получили 79 миллионов электронных медицинских документов по итогам посещения медицинских организаций.

«После посещения больницы, допустим, для проведения диспансеризации, каждый раз формируются электронные медицинские документы. Это кирпичики, из которых состоит электронная медицинская карта. Структурированный электронный медицинский документ (СЭМД) – это направление на госпитализацию, на восстановительное лечение, обследование, консультацию – таких документов было сформировано 19 миллионов», – объяснил начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ.

Кроме того, по данным статистики, протокол консультаций в электронном виде получили 17 миллионов человек, протокол лабораторного исследования – 12 миллионов человек.

«За год в медицинских организациях республики фиксируется примерно 35 миллионов посещений. Если мы будем идти такими темпами, мы изготовим более 100 миллионов СЭМДов в следующем году, так как на каждое посещение может быть оформлено до пяти электронных документов», – объяснил он.

За последнее время ежемесячно с помощью онлайн-приема через «Макс» было закрыто около 10 тысяч больничных Изображение сгенерировано нейросетью

«Самая популярная услуга в ‘’Максе’’ – это закрытие больничного»

В декабре 2025 года в «Максе» был создан бот «Госуслуги Республики Татарстан». Найти его можно, написав название в поиске мессенджера. Здесь также можно записаться к врачу, как на «Госуслугах».

«Работает он шустро. Я бы даже сказал, что боты в ‘’Максе’’ работают быстрее, чем сам портал. Также через бота можно закрыть больничный. Работает это так: вместо того, чтобы приходить на прием, врач может записать пациента на онлайн-прием. В мессенджере пациенту поступает ссылка, пройдя по которой, он подключается к видеосвязи и получает консультацию, на которой может закрыть больничный. На онлайн-приеме врач оценит состояние пациента и, если никаких жалоб нет, закроет больничный. Но если врач заподозрит, что пациент еще болен по внешним признакам или у него плохие результаты анализов, он пригласит его на очный прием и продлит больничный», – добавил Марат Нурмиев.

За последнее время ежемесячно с помощью онлайн-приема через «Макс» было закрыто около 10 тысяч больничных.

Такой способ позволяет сэкономить время и врача, и пациента – ему не придется тратить время на дорогу, на ожидание в очереди. К слову, и риск повторно заразиться от других пациентов во время посещения поликлиники также сходит на нет.

«Такой прием проходит даже быстрее, чем очный. Думаю, в дальнейшем через ‘’Макс’’ будет доступно получение документов. Долгие годы мы использовали телемедицину для общения врачей между собой. Допустим, если тяжелый пациент находится где-то в районе и ему нужна консультация врача в городе, с врачом могли связаться по видеосвязи. Теперь телемедицина доступна для общения врачей с пациентами», – рассказал Марат Нурмиев.

За все время существования сервиса в «Максе» более 300 тысяч человек записались к врачу.

«Но самая популярная услуга в ‘’Максе’’ – это закрытие больничного. По 10–15 тысяч обращений мы фиксируем каждый месяц. Все эти электронные сервисы помогают врачам, они позволяют повысить эффективность их работы, принять больше пациентов. Если в очном формате врач принимает, допустим, 10 человек, то в онлайн-формате – 15», – подчеркнул он.

«Мы используем искусственный интеллект в обработке КТ, МРТ и других цифровых исследований. Он подсказывает врачу, на что обратить внимание, но ИИ лишь наш помощник» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы используем искусственный интеллект в обработке КТ, МРТ и других цифровых исследований»

В Минздраве Татарстана стремятся к тому, чтобы каждый случай обращения за медпомощью был зафиксирован.

«Информация об оказанной медицинской помощи должна вноситься в моменте. Если коротко, это будет выглядеть так: врач подходит к пациенту, считывает его личный штрихкод, свой штрихкод. Информационная система будет четко знать, что конкретно этот пациент был конкретно у этого врача, какая помощь ему была оказана и во сколько», – объяснил начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ.

В отделе информационных и инновационных технологий сегодня активно используют искусственный интеллект, но пока его не применяют для записи на прием и получения электронных документов.

«Мы используем искусственный интеллект в обработке КТ, МРТ и других цифровых исследований. Он подсказывает врачу, на что обратить внимание, но ИИ лишь наш помощник. В медицине он не сможет заменить врача, все решения принимают и ставят диагнозы в любом случае медики», – добавил Марат Нурмиев.

Планируется, что со временем на портале госуслуг РФ будет появляться все больше медицинских сервисов.