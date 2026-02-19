«10 минут до весны»: в Казани прошел вечер поэзии и музыки

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В культурном центре им. Пушкина сегодня состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный Казани. Стихи читали помощник Раиса РТ Олеся Балтусова и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, музыкальное сопровождение обеспечили муызканты Эльмира Галеева и Дмитрий Бикчентаев. Мероприятие объединило авторов, чье творчество так или иначе связано с городом.

Публика, среди которой было много знакомых авторов, слушала стихи и песни о городе, о погоде, о семейных историях.

Концерт задумывался как совместное выступление двух поэтесс. Они рассказали, что дружат еще со школьных лет и вместе посещали литературное объединение. Несмотря на давнее знакомство, такой формат – вчетвером, с участием двух композиторов – они опробовали впервые.

«У нас с Олесей схожий взгляд на город. В свое время мы вместе работали в журнале «Казань». Тема любви к городу, к людям – для нас общая, поэтому и решили сделать эту коллаборацию», – объяснила поэтесса, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Программа вечера состояла из трех блоков. Первый был посвящен непосредственно Казани, второй – теме семьи и связи поколений, третий – любви и наступающей весне.

Как заметила Олеся Балтусова, выбор даты тоже не случаен: до календарной весны оставалось около десяти дней.

«Посчитали – оказалось, что до весны 10 шагов. Так что тема ожидания весны тоже присутствует. У нас с Эльмирой сложился творческий тандем, у Альбины – с Дмитрием. У текстов в песнях появилось особое звучание. Решили порадовать друзей в камерной обстановке, поэтому вход сделали свободным», – пояснила Олеся Балтусова.

Музыканты вечера известны постоянным читателям журнала «Казань». Дмитрий Бикчентаев пишет песни на стихи Альбины Абсалямовой около шести-семи лет. По его словам, работа над песнями на ее стихи не вызывает сложностей.

«Я буду петь стихи Альбины Булатовны, а Эльмира Галеева – стихи Олеси Балтусовой. Обеих знаю давно как поэтов. На стихи Альбины Булатовны пишу легко, они хорошие. Иногда приходится согласовывать отдельные строчки, но она идет навстречу, с ней комфортно работать. Вообще мы все хотим говорить о жизни, никого не хотим учить. Мы просто хотим показать, какая жизнь прекрасная и какая она короткая», – прокомментировал Дмитрий Бикчентаев.

На вопрос о том, всегда ли легко переводить стихотворный текст в музыкальный, композитор ответил, что процесс не вызывает трудностей.

«Все очень просто. Если стихотворение звучит, то музыка находится внутри, а если не звучит – музыку надо просто поискать внутри», – заметил музыкант.

Олеся Балтусова, комментируя свою часть программы, отметила, что темы для стихов не выбираются специально. Для нее поэзия – занятие с детства, а профессиональная деятельность связана с темой сохранения архитектурного наследия, что тоже перекликается с понятием «гений места».