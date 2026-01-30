10 международных федераций допустили юниоров к соревнованиям с нацсимволикой

Фото: телеграм-канал "Пулемет Дегтярева"

Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о том, что десять международных федераций, руководствуясь рекомендациями МОК, допустили российских юниоров к международным соревнованиям с полным восстановлением прав. То есть с возможностью выступать со своей национальной символикой как в индивидуальных, так и командных видах спорта.

Одобрение получили следующие виды спорта: фехтование, дзюдо, спортивная борьба, конный спорт, тяжёлая атлетика, современное пятиборье, волейбол, бейсбол, ски-альпинизм и керлинг. Также глава Минспорта отметил, что в ближайшие недели ведомство ожидает новые решения от международных федераций по допуску наших юниоров.

Ближайшие мировые старты, которые ждут российских юниоров, – это Юношеские Олимпийские игы-2026, которые пройдут в столице Сенегала – Дакаре.

Летняя юношеская Олимпиада пройдет в Дакаре (Сенегал) с 31 октября по 13 ноября.