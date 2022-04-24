10 мест в Башкортостане, куда можно отправиться на майские

Одним из регионов, который выиграл от интереса россиян к «невыездному» туризму, стала Башкирия. До этого республика была незаслуженно недооценена. В Башкортостане одни из самых красивых пейзажей в стране. Здесь и непроходимые леса, и горы, и чистейшие реки, и озера. А еще – самобытная культура, вкусная кухня и приветливые жители.

И отправляться туда лучше прямо сейчас, пока цены не взлетели, а популярные места не запружены туристами. «Татар-информ» подготовил гид из десяти самых интересных локаций республики.

Фото: © Tsibin Konstantin, panoramio.com, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Нугуш – башкирская Рица



Пожалуй, одно из самых популярных мест отдыха в Башкортостане — Нугушское водохранилище. Это живописный искусственный водоем на юге республики в окружении гор и лесов. На берегу есть множество баз отдыха, гостевых домов, кемпингов и прочих мест размещения. Часть из них находится в поселке Нугуш у плотины водохранилища, часть – разбросана вдоль побережья.

Летом туристов в Нугуше очень много, поэтому места для размещения лучше бронировать заранее – контакты большинства баз отдыха и отелей есть в интернете.

Водохранилище и территория вокруг него относятся к Национальному парку «Башкирия» с особым охранным статусом. Поэтому отдохнуть дикарем, просто поставив палатку на берегу, вряд ли получится. За пребывание на территории нацпарка туристам нужно вносить небольшую плату – 50 рублей с человека на один день. Разрешение можно получить заранее на сайте нацпарка. Оплатившие отдых могут рассчитывать, например, на бесплатную стоянку на берегу водохранилища с беседкой, местом для палатки и оборудованной мангальной зоной. Но есть один лайфхак: если вы собираетесь остановиться в одном из домов отдыха или на территории поселка Нугуш (который не относится к парку), то платить не надо.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле по трассе Уфа – Оренбург 200 км до города Мелеуз, затем на автомобиле до поселка Нугуш – 42 км.

Где остановиться: База отдыха «Лесная сказка» – от 6700 рублей

База отдыха «Нугуш» – 2400 рублей.

Талкас – идеально для ретрита



Если суета и шумная атмосфера «главного пляжного курорта» Башкирии – Нугуша – вам не подходят, то можно отправиться дальше на юг и посмотреть одно из самых красивых озер республики – Талкас. Это еще и самое высокогорное из крупных озер Башкирии. Хотя, оказавшись на берегу Талкаса, трудно догадаться, что оно находится высоко в горах.

Талкас находится в Баймакском районе у западной границы Ирандыкского хребта. Озеро окружено живописнейшими холмами и лесами. А вода в нем – кристально чистая. Несмотря на то что водоем тоже активно осваивается туриндустрией – на берегу есть одноименный санаторий и строится крупная база отдыха, людей здесь не так много, а шумной торговли и услуг для туристов вроде катеров, и катания на бананах нет и вовсе. Поэтому Талкас – идеальное место для созерцательного отдыха на лоне природы.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле – 390 км до деревни Исяново. Из Магнитогорска на автомобиле – 118 км.

Где остановиться: гостиница санатория «Талкас» в деревне Исяново – от 850 до 2000 рублей в сутки

Турбаза «Ирандык» – цены нужно уточнять.

Торатау – место силы



Знаменитый башкирский шихан Торатау находится почти в географическом центре республики. Это одиночная гора-останец в Ишимбайском районе РБ. Она привлекает внимание еще издалека, поскольку это довольно заметная вершина в окружении почти плоской равнины. Выглядит это настолько фантастически, что похоже на инопланетный пейзаж – если бы не родные березки и липы вокруг.

Организованный туризм на Торатау начал развиваться недавно. Сейчас шихан относится к одноименному геопарку. Возле горы появился визит-центр и башкирская стоянка с юртой и сопутствующей аутентичной этникой.

Для туристов здесь проводят пешие, конные и автомобильные экскурсии. В сопровождении гида или самостоятельно можно подняться на вершину Торатау – открывающийся сверху вид того стоит. В этом году власти обещают построить благоустроенную туристическую тропу, ведущую на вершину.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле – 141 км по трассе Уфа – Оренбург, затем на восток от Стерлитамака.

Где остановиться: Экоотель «Торатау» у самого подножия шихана – от 1000 рублей

База отдыха «Кук-Караук» в 5 км от деревни Макарово – от 2000 рублей.

Янган-Тау – целебные силы



«Янган-Тау» – это гора, одноименные санаторий и геопарк на северо-востоке Башкортостана. Место уникально тем, что из недр горы выходит горячий пар – основной лечебный фактор санатория, который построили прямо на вершине «сопки». В санатории пар из трещин в горе научились улавливать и направлять по трубам прямо в корпуса, где и проходят процедуры. Еще вокруг много целебных источников, а природа – одна из самых чистых и живописных в Башкортостане.

Посетить Янган-Тау можно тремя различными способами: поехать по путевке в санаторий (все подробности на сайте), остановиться в одной из многочисленных турбаз и гостевых домов в селе Янгантау и окрестностях или отправиться путешествовать дикарем. Но посетить территорию санатория «Янган-Тау», который сам по себе является местной достопримечательностью, и ознакомиться с оздоровительными процедурами стоит в любом случае.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле – 197 км по трассе М5, потом по трассе Кропачево – Малояз – Месягутово до села Янгантау

Где остановиться: кемпинг «Шайтан-Кудей» – подробности на сайте геопарка «Янган-Тау»

Санаторий «Янаган-Тау» – цены лучше уточнять в санатории и на сайте.

Фото: © Элиза Мусина, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Капова пещера – Шульган-таш: окунуться в древность



Одна из самых известных достопримечательностей Башкирии – прославившая республику на весь мир Капова пещера, также известная как Шульган-таш. Место, которое завораживает атмосферой такой древности, которую, пожалуй, даже в афинском Акрополе не почувствуешь. Все из-за найденных в 1950-х годах наскальных рисунков, одних из самых древних в мире. Возраст некоторых из них оценивается в 36 400 лет! Предполагают, что изображения бизонов, лошадей, слонов и охотящихся на них человечков делали даже не современные люди, а кроманьонцы.

А еще это место окутано башкирскими легендами. Название Шульган-таш отсылает к главному башкирскому эпосу «Урал-тау», одного из героев которого звали Шульган. Пещера и комплекс вокруг него расположены в достаточно труднодоступной горно-лесной местности. Ведущая туда дорога – это каменистый проселок. Поэтому туристам следует быть готовыми примерно к часу тряски по пути к цели.

В саму пещеру водят экскурсии, а на территории рядом есть музей и этнографический комплекс. В этом году обещают достроить новый корпус музея с мультимедийной экспозицией и точной копией интерьеров пещеры.

Как добраться: Из Уфы 380 километров до села Старосубхангулово и дальше, до территории Каповой пещеры. Ближайший населенный пункт – Гадельгареево.

Где остановиться: Гостевые дома на территории Музейно-экскурсионного комплекса – от 400 рублей.

Кандрыкуль – пляж и горные лыжи



Еще одно популярное место пляжного отдыха в Башкирии – это озеро Кандрыкуль в Туймазинском районе республики. Это второе по величине озеро республики, чистое и, говорят, очень глубокое.

На юго-восточном берегу Кандрыкуля есть одноименная база отдыха с горнолыжными спусками. Летом здесь можно купаться и загорать на небольшом песчаном пляже, зимой – кататься на лыжах с расположенных на берегу холмов. Весь комплекс огорожен, имеются отель с рестораном и кафе, домики и коттеджи для размещения, парковка. Можно также поставить свою палатку. Территория охраняется.

Вокруг Кандрыкуля есть множество баз отдыха и турбаз, гостевых домов и небольших гостиниц. Контакты большинства из них есть в интернете. Бронировать места лучше заранее. Летом, особенно в выходные, бывает все занято.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле 144 км на запад по трассе М5 до села Кандры-Кутуй, далее пару километров по проселку до базы отдыха «Кандрыкуль».

Где остановиться: Гостиница и гостевые дома горнолыжного комплекса «Кандрыкуль» – цены нужно узнавать по телефону, которые есть на сайте комплекса

База отдыха «Парус» – от 500 рублей.

Фото: © Михаил Крыкля, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Павловка – лес и вода



В завершение темы отдыха на воде – Павловское водохранилище в Нуримановском районе Башкирии. Водоем расположен в окружении поросших сосновым и лиственным лесом гор на реке Караидели, второй по величине после Белой водной артерии республики. Места живописные и экологически чистые.

На берегах водохранилища расположено множество баз отдыха, есть также площадки для кемпинга и размещения палаток для отдыхающих «дикарем». Туристическая инфраструктура хорошо развита – есть прокат лодок, катание на катерах, экскурсии по достопримечательностям, самое известное из которых – Красные скалы. Зимой на берегу водохранилища работает горнолыжный центр. По отзывам, неплохой.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле 113 км на север до села Павловка.

Где остановиться: база отдыха «Бухта Кила» – от 3300 рублей

Клуб активного отдыха «Звездный» – цены нужно уточнять по телефонам на сайте.

Фото: © Pesotsky, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Белорецк – город металлургов



В Башкирии можно не только активно отдыхать и наслаждаться природой, но и изучить промышленную историю Южного Урала. Лучше всего для этого подходит город металлургов – Белорецк, расположенный на востоке республики в окружении Уральских гор.

В городе находится крупнейший в республике Белорецкий металлургический комбинат. Завод ведет свою историю аж с XVIII века, он был основан русскими промышленниками и купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. С историей освоения этой местности можно ознакомиться в краеведческом музее.

Еще из интересных исторических объектов в городе – деревянная водонапорная башня в центре Белорецка и деревянный пешеходный мост на водохранилище комбината. В этом году в городе также благоустроили главный парк – получилось красиво. В Белорецке развивают крупный горнолыжный комплекс «Мраткино», он находится в пригороде.

В окрестностях Белорецка расположен Южно-Уральский заповедник, а на территории Белорецкого района – Инзерские зубчатки, скальное образование и одноименный хребет на Южном Урале. Это одно из популярных мест у любителей хайкинга и треккинга.

Как добраться: Из Уфы на автомобиле 260 км по трассе Уфа – Белорецк – Учалы

Где остановиться: гостиница «Белорецк» – от 2900 рублей

Гостевой дом «Мраткино» – цены нужно уточнять по телефонам на сайте.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конная этнографическая экспедиция «По следам Пржевальского»



В завершение обзора – два готовых тура для тех, кто любит приключения и тематические поездки. Первый – это исторический тур «По следам Пржевальского» в Башкирском Зауралье. Туристы отправляются в трехдневную поездку с проживанием, питанием, посещением достопримечательностей и даже экскурсией на золотые прииски. Проживание организовано в деревянных домиках. По пути туристов завезут к «гостеприимным башкирам» с обязательным угощением национальными блюдами и кумысом. Можно также посмотреть на маленьких башкирских лошадок и покататься на них.

Туристов также научат добывать золото старинным способом. Драгоценный метал участники тура намывать будут сами.

Стоимость тура – 36 400 рублей. Отправление из Уфы. Подробности нужно узнавать в АНО «Центр развития туризма РБ».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сплав по реке Юрюзань «На земле Салавата»



Второй тур – это сплав по реке Юрюзань на северо-востоке Башкортостана. Маршрут путешествия проходит по местам, почти святым для башкир – малой родине национального героя Салавата Юлаева.

Тур проходит три дня. Во время сплава путешественники останавливаются в юртах в кемпинге «Шайтан-кудей», который находится в живописном месте в деревне Идрисово Салаватского района. Кульминация путешествия – посещение Идрисовской пещеры, где, по преданию, скрывался от царских карателей сам Салават. Туристов также отведут в музей, посвященной истории Крестьянской войны и жизни Салавата Юлаева и покатают на башкирских лошадях.

Стоимость тура – 9500 рублей. Подробности тура можно узнать и забронировать, обратившись в Центр развития туризма РБ.

Наиль Байназаров