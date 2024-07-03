10 маршрутов изменят, два отменят: почему в Казани сокращают сеть автобусов

С 8 июля в Казани изменится сеть автобусных маршрутов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Время ожидания «краснобусов» сократится, но какой ценой?

С понедельника, 8 июля, в Казани два автобусных маршрута будут отменены, девять – сокращены, а путь следования еще одного, наоборот, продлят.

«Чтобы поддержать наших перевозчиков, как-то повысить эффективность использования ресурсов, как трудовых, так и подвижного состава, мы проводим изменения маршрутов нашего общественного транспорта», — объяснил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Он рассказал, что проблема зрела лет шесть. На нее указывали и перевозчики, и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, с которым сотрудничает город. Незначительные корректировки маршрутов были в 2013 году и в 2017-м, к чемпионату мира по футболу. С тех пор автобусные маршруты Казани не трогали.

Алексей Сидоров: «Чтобы поддержать наших перевозчиков, мы проводим изменения маршрутов нашего общественного транспорта» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы долго думали, в течение двух лет, это не вчерашнее решение. Мы два года этим вопросом занимались, очень скурпулезно», — сказал директор МУП «ПАТП № 2» Альберт Мухаметшин. Он добавил, что при принятии решения ключевым был не вопрос денег, а качество транспортного обслуживания и удобство горожан.

Какие автобусные маршруты сокращают, а какие отменяют?

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Маршрут №25 «Ул. Техническая — жилой массив Дербышки» и маршрут №49 «Станция Лагерная — Вещевой рынок» отменяются, поскольку есть дублирующие маршруты. Альтернативными вариантами для маршрута №25 станут №1, 43, 91. Вместо автобуса №49 жители смогут воспользоваться автобусами №30, 34, 36, 45.

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Маршрут №2 «Станция метро „Аметьево“ — ул. Привокзальная» будет сокращен до ЦУМа. По этому маршруту курсировало восемь автобусов, их будет вдвое меньше, а курсировать они будут с интервалом до 15 минут.

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«Чтобы обеспечить транспортную доступность от ул. Привокзальная, в поселке Юдино продлевается маршрут № 30 „Переулок Дуслык — станция Лагерная“», — пояснил Сидоров.

Маршрут №30 «Переулок Дуслык — станция Лагерная» будет продлен до ул. Привокзальная. Раньше на нем ходило 14 автобусов, добавят четыре высвободившихся после укорачивания маршрута № 2. Интервал будет порядка 12 минут.

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Маршрут №40 «КДК им. Ленина — Кафе «Ак барс»" сокращается до КДК им. Ленина. Время ожидания маршрута №40 сократится с 50 минут до 30. С КДК им. Ленина до ул. Гаврилова можно доехать на автобусе № 18.

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Маршрут №62 «Дворец водных видов спорта — жилой район «Салават Купере» сократится до станции метро «Яшьлек».

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«Это основной пассажирообразующий участок от ЖК „Салават Купере“ до станции метро „Яшьлек“», — пояснил Сидоров.

Интервал уменьшится до восьми-девяти минут. От станции метро «Яшьлек» в направлении Дворца водных видов спорта можно добраться на автобусах №18 и 36.

Маршрут №63 «Габишева — жилой массив Левченко» решено сократить маршрут до станции метро «Яшьлек».

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«Очень большое количество жалоб поступает на этот маршрут со стороны населения жилого массива Левченко, которые предлагали его сделать коротким для вывоза, например в район разъезда Восстания, но мы протянули его до станции метро „Яшьлек“», — объяснил Сидоров.

Со станции метро «Яшьлек» в направлении ул. Комиссара Габишева и обратно можно доехать с одной пересадкой на автобусах №18, 33, 45, 46 и на метро до станции «Дубравная». Жители «Горок» и «Азино» в качестве альтернативы смогут воспользоваться маршрутами №45, 46, также ходят маршруты №18, 30 и 31, которые позволят добраться до центра Казани.

Маршрут №68 «ул. Иман — ж/д вокзал» сокращается от ул. Иман до станции метро «Проспект Победы». С этой точки до железнодорожного вокзала можно будет доехать с одной пересадкой на автобусах №5 и 30, на трамвае №5. Интервал составит 15-18 минут.

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Автобусы на маршруте №71 «Городская клиническая больница №5 — Константиновка» больше не будут заезжать на Самосыровское кладбище, поскольку есть дублирующие маршруты №123 и 109с. В памятные и вероисповедальные дни действуют специальные маршруты до кладбища. После исключения заезда на Самосыровское кладбище жители Константиновки будут меньше стоять в пробке, объяснили в Комитете по транспорту.

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«Изменится путь следования в обратном направлении, от горбольницы до жилого массива Константиновка с улицы Назарбаева на улицу Бутлерова. Когда был закрыт мост на Назарбаева, маршрут №71 ходил по этой трассировке, когда мост открыли, вернули прежнюю трассировку и получили большое количество жалоб от населения, которые просили вернуть. Очень удобно, когда маршрут ходит по одной и той же улице», — пояснил Сидоров.

На обновленном маршруте будут ходить 10 автобусов, интервал сократится до 10 минут. Сидоров объяснил, что маршрут очень востребованный, в том числе среди жителей ЖК «Светлая долина» и ЖК «Весна».

На маршруте №72 «пл. Вахитова — Профилакторий» новой конечной остановкой маршрута станет «Театр им. Г. Камала». Время ожидания сократится до 11-12 минут. До площади Вахитова пассажиры смогут доехать с одной пересадкой на трамваях №3, 5, 5а, на автобусах №5, 23, 56.

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«В часы пик улица Тукая очень перегружена, исторический центр. Там, кроме того, проходит трамвай и ряд автобусных маршрутов, поэтому приняли решение о сокращении до театра Камала. Основной пассжиропоток формируется как раз до центра», — пояснил Сидоров.

Маршрут № 77 «Деревня Универсиады — Нефтебаза» сокращается до маршрута «ТД «Дубрава» — Нефтебаза». Интервал с 30 минут сократится до 20. Добраться от переулка Дуслык до станции метро «Проспект Победы» можно на автобусах №18 и 30, на троллейбусе №5.

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«Участок от переулка Дуслык до Деревни Универсиады очень задублирован, там проходят 5-й, 18-й, 30-й, 31-й, 33-й, 45-й, поэтому, чтобы убрать излишнее дублирование, маршрут сокращается», — объяснил Сидоров.

Маршрут № 47 «Ул.Батыршина — Деревня Универсиады» не сокращается, но теперь в прямом и обратном направлении маршрут будет следовать по ул. Декабристов через остановочные пункты станция метро «Яшьлек», ДК хмиков», ТРК «Тандем», «Энергетический университет». Перенос обусловлен тем, что там ходил 37-й маршрут, который отменили еще раньше.

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30% жителей Казани будут ездить с пересадками, меньше всего повезет людям в поселках

Несмотря на то что «нарезка» автобусных маршрутов приведет к сокращению времени ожидания общественного транспорта, у нее есть неприятная «побочка». Сейчас 20% горожан ездит с пересадками, а после изменения маршрутов число увеличится до 30%.

Хоть это и неприятно, но допустимо, заверил председатель Комитета по транспорту Казани. В городах с числом жителей свыше 500 тыс. допускается две пересадки. По показателю пересадок Казань все равно выгодно отличается от других городов-миллионников.

«Нарезка» автобусных маршрутов приведет к сокращению времени ожидания общественного транспорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежедневные поездки с пересадкой могут удвоить затраты на общественный транспорт. Особенно это ощутят жители казанских поселков, которым придется добираться до транспортных узлов типа станции метро «Авиастроительная» или «Проспект Победы».

Сидоров посоветовал пользоваться транспортной картой (ее стоимость 85 рублей, каждая поездка обходится на 4 рубля дешевле, чем за наличный расчет), а также посчитать, есть ли смысл подключить тариф «Безлимитные поездки на автобусах» за 2,5 тыс. рублей в месяц.

Проблему нехватки кондукторов пытались решить с помощью бескондукторной оплаты проезда, но тут свои проблемы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дефицит водителей и слесарей

Как же так вышло, что некогда образцовая транспортная сеть Казани, введенная в 2007 года, пришла к «нарезке» автобусных маршрутов? Как сообщил Сидоров, реалии изменились, под них приходится подстраиваться. Например, растет город, строятся новые ЖК и соцобъекты, до которых нужно проводить общественный транспорт.

В отрасли по-прежнему наблюдается острый дефицит кадров — пассажиров по большому счету просто некому возить. Зимой сообщалось, что Казани не хватает почти тысячи водителей автобусов. Как говорят в Комитете по транспорту, не хватает и слесарей, чтобы чинить старые автобусы 2012-2013 годов выпуска.

Дело тут не только в размере зарплаты, читает Сидоров. По его словам, на строительстве платят больше, а людей все равно не хватает. Проблема кадрового голода коснулась всех отраслей по всей стране.

«Надеяться на приезд высокопрофессиональных трудовых мигрантов, которые в один момент исправят всю эту ситуацию и восполнят наш дефицит, – к сожалению, нет на это 100-процентной надежды. Едут, но не в том количестве, как раньше. Поэтому задействуем ресурсы как можем», — пояснил председатель комитета.

Альберт Мухаметшин: «Мы долго думали, в течение двух лет, это не вчерашнее решение» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Проблему нехватки кондукторов пытались решить с помощью бескондукторной оплаты проезда, но тут свои проблемы.

«Как минимум 30%, как у нас говорят, зайцем ездят, то есть не оплачивают свой проезд. Мы делали эксперимент, устанавливали бескондукторные системы на 34-й маршрут, который едет от РКБ до Дербышек. Убыток вырос в 3 раза! Вот результат бесконтрольной системы оплаты», – сообщил директор МУП «ПАТП №2» Альберт Мухаметшин.

Что касается новых автобусов, то планируется закупить в лизинг 157 автобусов. Уже идет процесс заключения договоров лизинга, исходя из которого будут поставлены автобусы. В комитете надеются, что это произойдет к саммиту БРИКС, и уповают на помощь КАМАЗа. Это будут большие новые автобусы на газомоторном топливе, заверил Сидоров.