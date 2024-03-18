«10 лет в родной гавани»: студентам Татарстана провели лекцию об истории России и Крыма

В Общественной палате Татарстана прошла лекция, приуроченная к десятилию воссоединения России и Крыма. Студентам рассказали об истории полуострова и взаимодействии с Россией на протяжении веков.

«Сегодняшняя тема очень важна. Среди вас есть студенты, которые сегодня участвовали в марафоне на Казанской ярмарке, выкладывали в соцсетях российский флаг. Могу сказать, что это большие патриоты. Уверена, все наши волонтеры – это прежде всего люди, горячо любящие свою Родину. Будущее нашей страны будет замечательное, пока у нас есть такие ребята», – поприветствовала участников лекции председатель комиссии по развитию образования, науке и просветительской деятельности Общественной палаты РТ Тамара Федорова.

Лекцию прочитал доктор философских наук, профессор, советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета имени Тимирясова Олег Агапов. Он рассказал о разных периодах истории Крыма, конфликтах во время Крымской войны, обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, украинском периоде и завершил лекцию событиями 2014 года.

«Общее название нашей лекции – “Крым и Севастополь: 10 лет в родной гавани”. Но здесь важно говорить о геополитических вызовах начала XXI века и российском ответе на них. Если говорить о нашей современной истории и Крыме, то нас больше всего интересует референдум 2014 года, десятилетие которого мы сегодня и отмечаем», – начал свой рассказал Агапов.

Он напомнил, что на том референдуме инициативу о присоединении к Российской Федерации поддержали 96% жителей полуострова. При этом само голосование проходило в сложной атмосфере, и ключевой задачей в тот период стало не допустить политического переворота.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что последние 10 лет стали периодом интеграции Крыма в Российскую Федерацию. За это время было много всего построено. В первую очередь, в голову приходит Крымский мост длиной 19 километров. Это самый большой мост в Западной и Восточной Европе», – добавил лектор.

Также за эти 10 лет в Крыму наблюдается резкий скачок в плане экономической инфраструктуры, добавил он.

«Именно 2014 год стал водоразделом в международной политике. Речь идет о том, что мы хотим многополярный мир, основанный на справедливости», – заключил Агапов.