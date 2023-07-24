news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 24 июля 2023 15:34

10 лет спустя: мультсериал «Футурама» вернулся на экраны

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня на сервисе Hulu стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — предыдущий завершился ещё в 2013 году.

В ближайшее время фанатов ждёт десять новых эпизодов, которые будут выходить до конца сентября. Даты релиза у остальных историй пока что нет.

Ранее создатели пообещали, что грядущие сюжеты затронут как старые тайны франшизы, так и поднимут актуальные темы — пандемию, криптовалюту и другие вопросы современного мира. К работе над новыми сериями о приключениях известных героев (Фрая, Лилы, Бендера и других) вернулись практически все авторы оригинала.

Зрители не упустили возможность оценить возвращение мультсериала. Так, первый эпизод нового сезона уже успел получить 8 баллов на IMDb.

#мультсериал
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное