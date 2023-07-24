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10 лет спустя: мультсериал «Футурама» вернулся на экраны
Сегодня на сервисе Hulu стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — предыдущий завершился ещё в 2013 году.
В ближайшее время фанатов ждёт десять новых эпизодов, которые будут выходить до конца сентября. Даты релиза у остальных историй пока что нет.
Ранее создатели пообещали, что грядущие сюжеты затронут как старые тайны франшизы, так и поднимут актуальные темы — пандемию, криптовалюту и другие вопросы современного мира. К работе над новыми сериями о приключениях известных героев (Фрая, Лилы, Бендера и других) вернулись практически все авторы оригинала.
Зрители не упустили возможность оценить возвращение мультсериала. Так, первый эпизод нового сезона уже успел получить 8 баллов на IMDb.
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