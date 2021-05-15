«Пятерка» от Елены Вяльбе: лыжникам Татарстана обновят материальную базу к новому сезону

Команда Татарстана – самая стабильная

Пресс-конференция по итогам лыжного сезона прошла в здании «Сетевой компании», которую возглавляет Ильшат Фардиев. В пресс-конференции также приняли участие первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, главный тренер сборной РТ Эдуард Галеев и ведущие татарстанские лыжники.

Легендарная Елена Вяльбе, президент федерации лыжных гонок России, на счету которой три олимпийских золота и несчетное количество медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам, взяла с места в карьер, оценив работу местной федерации и выступление татарстанских спортсменов на внутренней арене на «отлично».

«Несмотря на сложности сезона, татарстанские спортсмены выступали стабильно, принимали участие во всех стартах очень большой командой. Уже не первый год позитивная динамика прослеживается. Желание быть не на втором месте, а на первом наверняка у руководителей Федерации лыжных гонок республики есть. С другой стороны, есть и куда стремиться. Но в целом я могу сказать, что Татарстан среди всех регионов самая стабильная команда. На мой взгляд, оценка "пять"», – рассказала Вяльбе.

10 лет президентства Фардиева

Напомним, что Ильшат Фардиев стал президентом республиканской федерации в 2011 году, когда сборная РТ занимала 38-е место в рейтинге регионов России по лыжным гонкам. Сейчас Татарстан в лидерах, о чем говорят результаты последних нескольких лет.



В командном зачете чемпионата России прошедшего сезона сборная Татарстана набрала 3486 очков и заняла первое место, опередив Тюменскую область (2689 очков), Архангельскую область (1654 очка) и Республику Коми (1573 очка). Таким образом, татарстанские лыжники повторили успех 2019 года и стали двукратными чемпионами России.

«Почему Татарстан выиграл чемпионат? Потому что это семейная команда с командным духом. Каждый из лыжников выступал за свой регион, за нашу республику», – прокомментировал Фардиев успехи татарстанских лыжников.

Бюджет федерации будет увеличен

Стоит отметить, что пандемия коронавируса не повлияла на финансирование и размер бюджета федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана. А на следующий сезон бюджет будет увеличен.

«Бюджет федерации каким был, таким и остался, но сейчас мы ведем разговоры о том, что надо увеличить бюджет. Потому что то, что было четыре года назад и сейчас, это совершенно другая ситуация. Конкуренция в лыжном спорте огромная внутри страны», – рассказал Фардиев.

По словам главы федерации, Татарстан не отступит от своих передовых позиций в стране. Для нужд спортсменов планируется закупить достаточно большое количество оборудования.

«Есть необходимость в закупке инвентаря. Он необходим спортсменам в большом количестве. Мы ставим задачу каждому спортсмену купить 8-10 пар лыж. Команда у нас достаточно большая, и я думаю, что, возможно, и этого окажется мало. Лыжи дорогие, но инвентарь надо покупать. Ведь если мы говорим, что работаем на уровне чемпионов страны, то по-другому невозможно жить и работать», – заявил президент Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана.

«Богато живете», – прокомментировала Вяльбе слова Фардиева о количестве лыж для татарстанских атлетов.

Новый лыжно-биатлонный центр откроют в декабре

Большую поддержку федерации и развитию вида спорта в Татарстане оказывает и республиканское Министерство спорта. Первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов рассказал о строительстве новой базы в поселке Мирный.

«Сейчас идет завершение строительства лыжно-биатлонного центра в поселке Мирный. Мы его строим для Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады. Это будет современная база, и, не останавливаясь на достигнутом, мы будем еще рассматривать варианты строительства в других городах Татарстана, в том числе за счет инвесторов. Также стоит сказать, что мы осветили более ста километров трасс разной дистанции», – рассказал Халил Шайхутдинов.

Центр планируют сдать к концу этого года. По словам главы федерации Ильшата Фардиева, стоимость строительства этой базы более 1 миллиарда рублей.

«В плане инфраструктуры я всегда ставлю Татарстан в пример, особенно что касается этих небольших модульных баз, где есть возможность для занятий детей и любителей лыжного спорта в маленьких районах. Это большой плюс. В стране сейчас, если говорить в совокупности, я не беру в пример монументальные центры, как в Тюмени «Жемчужина Сибири», то в целом по лыжной инфраструктуре Татарстан – это номер один в России», – призналась Вяльбе.

Итоги сезона глазами спортсменов

Что касается самих лыжников, то не для всех сезон сложился так, как изначально планировался ими. Зеленодолец Андрей Ларьков, который в 2018 году завоевал серебро и бронзу зимних Олимпийских игр, а также занимал вторые места на чемпионатах мира в эстафетах (2017, 2019), признался, что считает этом сезон для себя неудачным.

«Этот сезон я записал себе в минус, так как не смог выступить на чемпионате мира – главном старте. Но, несмотря на это, я давно мечтал побывать в поселке Вершина Теи, и у меня появилась такая возможность. Очень рад был туда съездить, раз так обстоятельства сложились. Выступали там, потом поездили по России, был во многих других местах», – заявил Андрей Ларьков.

А вот лыжница из Нижнекамска Алия Иксанова, напротив, осталась довольна завершившимся сезоном.

«Я своим сезоном довольна, начиная с первого этапа Кубка России до финала Кубка России. На втором и третьем этапе Кубка России я заняла первые места. На чемпионатах России я была пятой и шестой, съездила на этап Кубка мира. Буду готовиться к следующему сезону, планирую бороться за Кубок России и континентальный кубок. Может, даже получится на Олимпиаду отобраться», – отметила Алия.