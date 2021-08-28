10 кадров недели 21-27 августа

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ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
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События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»
Посетительница на открытии выставки работ Сергея Шойгу «Творчество ради жизни» в галерее «Хазинэ»
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
Участница фольклорного праздника «Яблочный Спас» в селе Красновидово
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»
Акция по раздаче ленточек с триколором в честь Дня Государственного флага России на улице Баумана в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
В Казани прошел Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7
Фото: © Динар Фатыхов / ИА «Татар-информ»
На Арском кладбище презентовали новый выпуск журнала «Казань», посвященного некрополям
В день памяти поэта Мусы Джалиля и его соратников у памятника героям прошли постановка, посвященная их подвигу, и торжественный митинг
Участница творческого этапа полуфинала Международного конкурса «Татар кызы 2021»
Семейная усыпальница купца Ивана Михляева в реставрируемом соборе Петра и Павла в Казани
Сергей Шойгу и Рустам Минниханов на церемонии старта строительства военного госпиталя на 150 мест в Казани
Участники открытой тренировки на площади Тысячелетия в Международный день бокса
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