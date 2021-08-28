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28 августа 2021  14:00
Мария Сушкова

10 кадров недели 21-27 августа

События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»

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Посетительница на открытии выставки работ Сергея Шойгу «Творчество ради жизни» в галерее «Хазинэ»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Участница фольклорного праздника «Яблочный Спас» в селе Красновидово

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

 Акция по раздаче ленточек с триколором в честь Дня Государственного флага России на улице Баумана в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани прошел Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7

Фото: © Динар Фатыхов / ИА «Татар-информ»

На Арском кладбище презентовали новый выпуск журнала «Казань», посвященного некрополям

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В день памяти поэта Мусы Джалиля и его соратников у памятника героям прошли постановка, посвященная их подвигу, и торжественный митинг

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Участница творческого этапа полуфинала Международного конкурса «Татар кызы 2021»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Семейная усыпальница купца Ивана Михляева в реставрируемом соборе Петра и Павла в Казани

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сергей Шойгу и Рустам Минниханов на церемонии старта строительства военного госпиталя на 150 мест в Казани

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Участники открытой тренировки на площади Тысячелетия в Международный день бокса

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

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