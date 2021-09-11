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11 сентября 2021  08:00

10 кадров недели 3-9 сентября

События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»

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Раифская обитель отпраздновала 30-летие своего возрождения

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Казанский ХК «Ак Барс» провел домашний матч с пекинским «Куньлунь Ред Стар»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани открылись первые Игры стран СНГ

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На красной дорожке Казанского международного фестиваля мусульманского кино ведущие КМФМК-2021 Татьяна Абрамова и Ильдар Киямов

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Актер Александр Носик на открытии КМФМК-2021 в Казанской ратуше

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова на церемонии прощания с народным писателем Гараем Рахимом

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Легенда хоккея Владислав Третьяк дает автограф на открытии IX международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Главы ЦИК РТ и Роспотребнадзора по РТ рассказали, какие меры безопасности будут приниматься на избирательных участках

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарское книжное издательство презентовало проект «Литературный автобус» 

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Журналисты и редакторы казанских СМИ приняли участие в акции «Татарча диктант»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

 

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