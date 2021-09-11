10 кадров недели 3-9 сентября

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ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
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События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»
Раифская обитель отпраздновала 30-летие своего возрождения
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»
Казанский ХК «Ак Барс» провел домашний матч с пекинским «Куньлунь Ред Стар»
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
В Казани открылись первые Игры стран СНГ
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
На красной дорожке Казанского международного фестиваля мусульманского кино ведущие КМФМК-2021 Татьяна Абрамова и Ильдар Киямов
Актер Александр Носик на открытии КМФМК-2021 в Казанской ратуше
Министр культуры РТ Ирада Аюпова на церемонии прощания с народным писателем Гараем Рахимом
Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»
Легенда хоккея Владислав Третьяк дает автограф на открытии IX международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
Главы ЦИК РТ и Роспотребнадзора по РТ рассказали, какие меры безопасности будут приниматься на избирательных участках
Татарское книжное издательство презентовало проект «Литературный автобус»
Журналисты и редакторы казанских СМИ приняли участие в акции «Татарча диктант»
Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»
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