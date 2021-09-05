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5 сентября 2021  09:11

10 кадров недели 28 августа - 3 сентября

События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»

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В древнем Болгаре прошел этап Международного конкурса «Татар кызы 2021» и фотосессия для участниц

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Леонид Слуцкий и Ильсур Метшин выбрали себе питомцев на благотоврительной акции «Дай лапу!»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Участники турнира по национальной борьбе на поясах Кореш на спортивно-музыкальной премии «Манзара»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Казань отпраздновала День Города и Республики

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В выставочном центре Kazan Expo прошел Татарстанский нефтегазохимческий форум-2021

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В отремонтированной гимназии №175 о трагедии напоминают 9 плафонов по числу жертв на месте класса, в котором учились погибшие дети

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

1 сентября в Казани открылось несколько новых учебных заведений: лицей №11 «Унбер», лицей №188 «Бионика», детский технопарк «Кванториум» в 98-й школе

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Корреспонденты «Татар-информ» побывали в «красной зоне» Детской республиканской клинической больницы, где лечат детей с коронавирусной инфекцией

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Отпраздновал 100-летие Лубянский лесотехнический колледж

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

 

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