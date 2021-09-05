10 кадров недели 28 августа - 3 сентября

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ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
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События прошедших семи дней в объективах фотографов ИА «Татар-информ»
В древнем Болгаре прошел этап Международного конкурса «Татар кызы 2021» и фотосессия для участниц
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
Леонид Слуцкий и Ильсур Метшин выбрали себе питомцев на благотоврительной акции «Дай лапу!»
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
Участники турнира по национальной борьбе на поясах Кореш на спортивно-музыкальной премии «Манзара»
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
Казань отпраздновала День Города и Республики
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
В выставочном центре Kazan Expo прошел Татарстанский нефтегазохимческий форум-2021
В отремонтированной гимназии №175 о трагедии напоминают 9 плафонов по числу жертв на месте класса, в котором учились погибшие дети
1 сентября в Казани открылось несколько новых учебных заведений: лицей №11 «Унбер», лицей №188 «Бионика», детский технопарк «Кванториум» в 98-й школе
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»
Корреспонденты «Татар-информ» побывали в «красной зоне» Детской республиканской клинической больницы, где лечат детей с коронавирусной инфекцией
Отпраздновал 100-летие Лубянский лесотехнический колледж
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