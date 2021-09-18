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18 сентября 2021  08:14

10 кадров недели 11-17 сентября

События прошедшей недели в объективах фотографов ИА «Татар-информ»

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Перед театром им. Камала отшумел этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Арском районе отпраздновали традиционный День коня

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Казань прибыл первый туристический чартер из Москвы по программе Ростуризма

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В столице Татарстана презентовали чартерную программу «Москва – Казань»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В рамках фестиваля исламского искусства «Шамаиль арт-2021» в галерее «Хазинэ» открылась выставка турецкого художника-каллиграфа Карадумана

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

ИА «Татар-информ» показало, как сейчас выглядят территории около Казанки, где будут разбиты 12 парков

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана с супругой проголосовали в первый же день выборов в Государственную Думу РФ

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов посетил ряд казанских дворов, которые были отремонтированы по республиканской программе «Наш двор»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Анатолий Карпов в Казани открыл шахматный клуб, который будет носить его имя

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

17 районных больниц республики получили новые машины скорой медицинской помощи

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

#фотографии #события недели
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