10 кадров недели 11-17 сентября

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ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
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События прошедшей недели в объективах фотографов ИА «Татар-информ»
Перед театром им. Камала отшумел этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур»
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
В Арском районе отпраздновали традиционный День коня
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»
В Казань прибыл первый туристический чартер из Москвы по программе Ростуризма
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
В столице Татарстана презентовали чартерную программу «Москва – Казань»
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
В рамках фестиваля исламского искусства «Шамаиль арт-2021» в галерее «Хазинэ» открылась выставка турецкого художника-каллиграфа Карадумана
ИА «Татар-информ» показало, как сейчас выглядят территории около Казанки, где будут разбиты 12 парков
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
Президент Татарстана с супругой проголосовали в первый же день выборов в Государственную Думу РФ
Рустам Минниханов посетил ряд казанских дворов, которые были отремонтированы по республиканской программе «Наш двор»
Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»
Анатолий Карпов в Казани открыл шахматный клуб, который будет носить его имя
17 районных больниц республики получили новые машины скорой медицинской помощи
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