10 июля в Казани состоится семейный праздник «Курбан-фест»

В Казани, в парке им. Горького, 10 июля состоится традиционный семейный фестиваль «Курбан-фест». В этом году событие посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Концепция фестиваля направлена на сохранение семейных ценностей, духовных и религиозных традиций», — сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Гостей ждет насыщенная праздничная программа, которая стартует в час дня и продлится до 5 часов вечера: казанцы смогут посетить различные мастер-классы, выставки, фотозоны, посмотреть мыльное и научное шоу. Посетителей будут развлекать ходулисты и ростовые фигуры, также будет организована работа кафе, торговых точек, чтобы все желающие могли купить подарки и вкусно поесть.