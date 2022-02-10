Десять ватерполистов казанского «Синтеза» вызваны в сборную России

Практически в полном составе вызваны в сборную России по водному поло игроки казанского «Синтеза» — 10 ватерполистов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Казанцы примут участие в учебно-тренировочном мероприятии сборной России в подмосковной Рузе.

Это полевые игроки: Адель Латыпов, Сергей Лисунов, Даниил Пронин, Иван Сучков, Роман Шепелев, Никита Деревянкин, Замир Мирзиев и 3 вратаря: Игорь Чирков, Евгений Костров и Влад Сергеев.

Тренировочное мероприятие в Подмосковье пройдет с 10 по 13 февраля 2022 года в преддверии старта Европейской квалификации Мировой лиги-2022. Россияне выступают в группе «D».

15 февраля соперником казанцев в Загребе станет сборная Хорватии.

8 марта команда встретится дома со сборной Греции. Одним из тренеров сборной России является Марат Закиров, до декабря прошлого года работавший главным тренером «Синтеза».

Столь массовое представительство казанцев в сборной обусловлено лидерством «Синтеза» в чемпионате российской суперлиги. Именно «Синтез» является действующим чемпионом страны — в прошлом сезоне казанцы ни разу не проиграли ни в чемпионате, ни в Кубке России.