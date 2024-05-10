10-й Казанский марафон: кто бежит, где смотреть, какие дороги перекроют

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Официальный гимн и розыгрыш иномарки

В этом году исполняется 10 лет с момента возрождения Казанского марафона после многолетнего перерыва. За прошедшее десятилетие в забегах в столице Татарстана приняли участие более 150 тыс. любителей бега из 40 с лишним стран мира. Количество участников возросло с 2,5 тыс. человек до почти 30-тысячной аудитории. Чтобы юбилейный сезон запомнился, организаторы соревнований подготовили участникам и болельщикам несколько новых перформансов.

Так, на марафоне в рамках специального конкурса будет разыгран китайский кроссовер. Попытать удачу в лотерее смогут зарегистрированные участники в возрасте 18+. Сам розыгрыш пройдет завтра на площади Тысячелетия во время Парада наций – шествия участников с флагами стран и регионов России.

Сразу после завершения парада на импровизированной сцене пройдет небольшая концертная программа. Публике впервые будет представлен официальный гимн юбилейного марафона, которым стал кавер композиции «Нулевой километр» группы «Мураками».

Алексей Смертин побежит полный марафон

По популярности Казанский марафон почти не уступает Московскому марафону и питерскому забегу «Белые ночи». Интерес к участию в нем проявляют в том числе известные лица. Так, в этом году на дистанцию 10 км зарегистрировался актер, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин побежит полный марафон. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов планирует преодолеть в Казани полумарафонскую дистанцию (21,1 км).

Фото: из соцсетей Алексея Смертина

Кроме того, в рамках любительского Казанского марафона в третий раз пройдет чемпионат России по марафону. В нем примут участие сильнейшие профессиональные бегуны страны, такие как Степан Киселев, Дмитрий Неделин и другие. Прямую трансляцию забегов впервые покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Также стоит упомянуть о призовом фонде марафона. В этом году он составляет 8 млн рублей. По словам директора «Ак Барс Банк Казанский марафон» Вадима Янгирова, для стимула призовые будут выплачены даже так называемым быстрым любителям, начинающим марафонцам.

Среди участников забегов есть и юбиляры, которые принимали в них участие уже девять раз. У них будут отдельные медали и футболки с надписью «Бегу 10-й юбилейный марафон».

Все участники получат официальную медаль Казанского марафона – 2024 с видом Казани и юбилейным логотипом. Медаль участников марафонской дистанции сделана в виде «крутящегося» герба столицы РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лига БРИКС и самые «бегущие» регионы

Стоит отметить, что Казанский марафон наряду с Московским и Петербургским «собратьями» вошел в Марафонскую лигу БРИКС и Лигу марафонов России. Это сделано для популяризации любительского бега и расширения культурного обмена между регионами и странами, что в перспективе позволит объединить до 10 забегов стран БРИКС.

Известно, что в этом году в Казанском марафоне примут участие представители 17 стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Египет, Венгрия, Румыния, Швеция, Бельгия и другие. Из субъектов РФ наибольшую активность проявили бегуны из Татарстана, Башкортостана, Московской и Ленинградской областей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что по итогам Казанского марафона будут определены и самые «бегущие» районы республики. В трех из них будут построены новые спортплощадки.

Также в рамках основных стартов пройдут командные забеги Корпоративной лиги. На сегодняшний день на них зарегистрировано свыше 50 компаний.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конкурс среди болельщиков

Помимо бегунов столица Татарстана ожидает порядка 15 тыс. болельщиков. В этом году организаторы акцентировали внимание на развитии культуры боления: на маршрутах будет организовано более 50 точек поддержки, а самых креативных болельщиков наградят денежными призами.

Общий призовой фонд конкурса точек поддержки составляет 650 тыс. рублей. Трех победителей выберут народным голосованием в сообществе Казанского марафона в социальной сети «ВКонтакте», еще 10 команд будут поощрены денежными призами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа, дистанция и схема маршрута

Сегодня, 10 мая, пройдут массовый детский забег Timerkids, детский забег «Особенные дети» Timerkids и единственные соревнования для малышей Timerbaby.

В остальные два дня побегут уже совершеннолетние:

11 мая – старты на 3 и 10 км;

12 мая – старты на 21,1 и 42,2 км.

Трасса Казанского марафона считается одной из красивейших в Европе. Она проходит на фоне самых значимых исторических достопримечательностей столицы Татарстана и остается практически неизменной из года в год.

Основной маршрут включает в себя Кремлевскую дамбу, мост «Миллениум», Кремлевскую набережную, а также дороги рядом с Кремлем, Центром семьи «Казан», «Ак Барс Ареной», Дворцом водных видов спорта, парком Тысячелетия, озером Кабан, Старо-Татарской слободой и другие.

Кроме того, с 2016 года марафонская дистанция в Казани сертифицируется Ассоциацией международных марафонов и пробегов, то есть на ней можно устанавливать официальные рекорды.

Ограничения и перекрытия дорог

По стандарту во время подготовки и проведения Казанского марафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц. Ограничения коснутся:

парковки Центрального стадиона со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной с 22:00 6 мая до 22:00 12 мая;

ул. Ташаяк от ул. Лево-Булачной до ул. Московской (оба направления) с 15:00 8 мая до 22:00 12 мая;

ул. Ташаяк от ул. Московской до ул. Саид-Галеева и от дома №2 по ул. Московской до ул. Ташаяк (оба направления) с 23:30 10 мая до 15:00 12 мая;

и от дома №2 по ул. Московской до ул. Ташаяк (оба направления) ул. Право-Булачной (от ул. Пушкина до ул. Ташаяк), ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан), ул. Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина – оба направления) с 6:00 до 9:50 11 мая;

ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной), ул. Батурина (от ул. Большой Красной до ул. Кремлевская набережная – оба направления) с 6:00 до 12:45 11 мая;

Кремлевской дамбы (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк), ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской), ул. Пушкина (от ул. Островского до ул. Лево-Булачной), ул. Татарстан (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской), ул. М. Салимжанова (от ул. Пушкина до ул. Т. Миннуллина) – оба направления с 6:00 до 9:50 11 мая;

ул. Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина), ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата), ул. Право-Булачной (от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк) с 9:50 до 12:45 11 мая;

от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (пл. Тысячелетия – оба направления), ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата), ул. Право-Булачной (от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк), ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной), ул. Кремлевская набережная (от ул. Кремлевской до пл. Тысячелетия) с 18:00 до 23:00 11 мая;

ул. Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина), от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (пл. Тысячелетия), ул. Батурина (от ул. Большой Красной до ул. Кремлевская набережная), Кремлевской дамбы (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк, два направления) – оба направления; ул. Право-Булачной (от ул. Пушкина до ул. Ташаяк), ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан), ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной) с 5:00 до 14:15 12 мая.

Во время подготовки и проведения Казанского марафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской), ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до пр. Ф. Амирхана) – оба направления с 5:00 до 13:00 12 мая ;

; дороги под мостом «Миллениум» (от пр. Ф. Амирхана до ул. С. Хакима), ул. С. Хакима (от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской – оба направления) с 5:45 до 11:15 12 мая ;

; Чистопольского кольца (полностью), от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена»; внутренней дороги вокруг стадиона «Ак Барс Арена» – оба направления с 5:45 до 10:30 12 мая ;

; пр. Ф. Амирхана (от ул. С. Хакима до моста «Миллениум»), моста «Миллениум» (от ул. С. Хакима до ул. Вишневского) с 6:15 до 11:00 12 мая ;

; съезда с моста «Миллениум» до дома №17 по ул. Подлужной – оба направления с 6:15 до 12:00 12 мая;

ул. Пушкина (от ул. Островского до ул. Лево-Булачной), ул. Татарстан (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской) – оба направления и от ул. Тукая до ул. Московской; ул. М. Салимжанова (от ул. Пушкина до ул. Н. Назарбаева), ул. А. Айдинова (от ул. М. Салимжанова до Щербаковского пер.), ул. Петербургской (от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева), ул. Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ахтямова), ул. Сафьян (от ул. Ш. Марджани до ул. К. Насыри) – оба направления; ул. К. Насыри (от ул. Сафьян до ул. Татарстан) с 6:15 до 14:15 12 мая.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

История возрождения Казанского марафона

«Если говорить о Казанском марафоне, то нужно обязательно вспомнить 1974 год. Именно тогда прошли первые марафонские соревнования в Казани. Так что в этом году мы отмечали бы 50 лет Казанскому марафону. Но во второй половине 2000-х годов соревнования по бегу перестали проводить. Десять лет назад мы, по сути, возродили эту традицию с нуля», – поделился воспоминаниями Вадим Янгиров.

Янгиров рассказал также о том, как родилась идея проведения первых соревнований. В 2013 году он побывал на марафоне в Праге. Ему понравились масштаб и дух этого мероприятия, после чего Вадим провел первые соревнования по марафону в родных Набережных Челнах.

Позднее он презентовал свой проект новому министру спорта РТ Владимиру Леонову на молодежном конкурсе в Казани. Идея получила поддержку и дальнейшее развитие, и в 2015 году прошел 1-й Казанский марафон, собравший 2,5 тыс. участников. С каждым годом эта цифра увеличивалась, и лишь в период пандемии рост немного притормозил.

Юбилейный марафон обещает собрать рекордное количество участников за всю историю проведения любительских соревнований по легкой атлетике в столице Татарстана.