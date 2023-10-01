10 фотоисторий: «Женские портреты» Марии Ивановой

«Женщины всегда вдохновляли и восхищали меня своей силой, многогранностью, удивительностью, – рассказывает Мария Иванова. – Стараюсь раскрывать девочек, девушек, женщин и призываю их любить себя, показывая их красоту с разных ракурсов. Все героини, представленные в этой серии, – сильные и интересные люди, которые не боятся о себе заявить. Кто-то из них бунтарь, кто-то учитель, но при этом каждая создает что-то новое».

Мария Иванова родилась в 1983 году в Казани. Работала в Театре моды «Ильдан Лик», там же открыла свою первую фотостудию. По сей день является преподавателем фотопозирования. Участвовала в конкурсах свадебной фотографии, занимала призовые места. Снимала для журналов – от классических портретов до предметной съемки.

В настоящее время позиционирует себя как фотограф женского портрета. Поддерживает социальные проекты «Жемчужина Татарстана», «Шаг за шагом – два сердца рядом», состоит в Лиге онкофотографов.