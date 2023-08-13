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Культура 13 августа 2023 11:00

10 фотоисторий: «В любой момент и где угодно» от Олега Маковского

Сегодня в еженедельной рубрике «Татар-информа» – 10 фотоисторий от директора «Издательского дома Маковского» Олега Маковского.

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10 фотоисторий: «В любой момент и где угодно» от Олега Маковского
Фото предоставлено Олегом Маковским

Олег Маковский скромно называет себя любителем, но наличие у него фотографического чутья и остальных слагаемых профессии признают все казанские фотографы. «Снимаю в любой момент и где угодно» - так он ответил на вопрос «Татар-информа» о том, есть ли у него склонность к составлению серий со сквозными темами. Нашему изданию Олег Александрович предоставил 10 снимков, рассказывающих о разнообразии нашей страны.

Нилова пустынь. Озеро Селигер, Тверская область.

Закат на Волге. Мариинский Посад, Чувашия.

Исток Волги. Тверская область.

Село Ташкичу. Арский район, Татарстан.

Набережная Амура. Хабаровск.

Ленские столбы. Саха-Якутия.

Успенский Трифонов монастырь. Киров.

Фиагдон. Северная Осетия-Алания.

Эльбрус. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Национальный парк Таганай. Челябинская область.

#10 ФОТОИСТОРИЙ

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