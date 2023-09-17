10 фотоисторий: «Сабантуйное поле» Салавата Камалетдинова

Салават Камалетдинов – фотограф информационного агентства «Татар-информ» с 2016 года

Фото: предоставлено Салаватом Камалетдиновым

– Что мне нравится снимать? Мы часто снимаем официальную хронику, и хочется уравновесить это «движем», – рассказывает он. – Поэтому люблю репортажи, творческие съемки, художественные фотосессии. Нравится фотографировать производства, особенно в связке с людьми. Отдельная любовь – спорт. То есть все, где есть динамика.

Для проекта «Татар-информа» «10 фотоисторий» Салават предложил серию снимков, сделанных в разные годы на всероссийских Сабантуях.

– На Сабантуе главные зрелища, как известно, – это борьба корэш и скачки. Народ ходит в основном на них, – продолжает Салават. – Я тоже больше всего люблю эти виды сабантуйной программы. Они зрелищны, динамичны, красивы. Очень нравится, как ведут себя лошади, особенно в динамике. Борьбу я снимал в Саранске, а скачки – в Ульяновске.

Этим летом АО «Татмедиа» провело медиа-Сабантуй, на котором наш фотограф впервые в жизни поучаствовал в соревновании борцов.

– Просто хотел себя испытать, – объясняет он этот нетривиальный поступок. –Какие ощущения? Со стороны борьба выглядит не так тяжело. Я провел полноценный поединок, и оказалось, что это очень большая физическая нагрузка.