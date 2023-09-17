10 фотоисторий: «Сабантуйное поле» Салавата Камалетдинова

Сегодня в еженедельной рубрике «Татар-информа» – 10 фотоисторий от казанского фотографа Салавата Камалетдинова.
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Салават Камалетдинов – фотограф информационного агентства «Татар-информ» с 2016 года
Фото: предоставлено Салаватом Камалетдиновым
– Что мне нравится снимать? Мы часто снимаем официальную хронику, и хочется уравновесить это «движем», – рассказывает он. – Поэтому люблю репортажи, творческие съемки, художественные фотосессии. Нравится фотографировать производства, особенно в связке с людьми. Отдельная любовь – спорт. То есть все, где есть динамика.
Для проекта «Татар-информа» «10 фотоисторий» Салават предложил серию снимков, сделанных в разные годы на всероссийских Сабантуях.
– На Сабантуе главные зрелища, как известно, – это борьба корэш и скачки. Народ ходит в основном на них, – продолжает Салават. – Я тоже больше всего люблю эти виды сабантуйной программы. Они зрелищны, динамичны, красивы. Очень нравится, как ведут себя лошади, особенно в динамике. Борьбу я снимал в Саранске, а скачки – в Ульяновске.
Этим летом АО «Татмедиа» провело медиа-Сабантуй, на котором наш фотограф впервые в жизни поучаствовал в соревновании борцов.
– Просто хотел себя испытать, – объясняет он этот нетривиальный поступок. –Какие ощущения? Со стороны борьба выглядит не так тяжело. Я провел полноценный поединок, и оказалось, что это очень большая физическая нагрузка.
Салават Камалетдинов
Фотограф
Родился в 1982 году в Казани. Первое профессиональное образование получил в медицинском колледже, второе – в Российском исламском университете (ныне институт) по специальности «исламская теология».
В 2006–2012 годах работал в мечети Кул Шариф помощником имама, смотрителем мечети, муэдзином. Параллельно занимался любительской фотографией. В 2015 году, отработав на чемпионате по водным видам спорта в Казани, получил приглашение стать штатным фотографом «Татар-информа».
Победитель двух номинаций фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» Министерства культуры РТ (2021), победитель в номинации «Лучший спортивный фоторепортаж» премии «Спортсмен года Республики Татарстан» Министерства спорта РТ (2021), победитель конкурса «Эколидер» Министерства экологии и природных ресурсов РТ (2022).
В преддверии Всероссийской переписи населения в АО «Татмедиа» прошла совместная выставка Салавата Камалетдинова и Государственного ансамбля песни и танца РТ. На ней были представлены фотографии артистов ансамбля в национальных костюмах татар разных регионов России.