10 фотоисторий: «Пути-дороги» Николая Туганова

Николай Туганов – фотолетописец жизни Автограда с первых лет его существования: после окончания отделения журналистики КГУ (1976) он работал только в челнинских СМИ. Но снимал, конечно, не только автозавод и многочисленные челнинские стройки. Немалое место в его архиве занимают лирические кадры, героями которых стали «простые советские люди».

Говоря о своих фотографиях, Николай Петрович придерживается принципа «Если надо объяснять, то не надо объяснять».

«Снимок должен работать сам. Думаю, фотографиям даже названия не нужны, – рассказывает он. – Да и вспомнить обстоятельства появления каждого снимка тяжело, у меня за время работы накопились десятки километров пленки. Как появилась серия «Пути-дороги»? Очень просто – все мы ходим по дорогам, у каждого из нас она своя. Я просто на мгновение заглядываю в чужую жизнь, становлюсь, так сказать, попутчиком моего героя».

Единственный кадр, который фотограф все-таки прокомментировал, – известная композиция с самолетом, летящим над влюбленной парой.

«Это было снято в Казани, когда я учился в университете, – вспоминает он. – «Телевиком» с берега Казанки. Тогда еще действовал старый аэропорт в черте города, и самолеты часто там пролетали».

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Туганов Николай Петрович родился 16 марта 1950 года в селе Малое Шемякино Тетюшского района в семье педагогов.

Окончил Тетюшское педучилище, отделение журналистики историко-филологического факультета Казанского университета. Работал в газетах «Знамя коммунизма» (ныне – «Челнинские известия»), «Вести КАМАЗа», в компании «КамГЭСэнергострой».

В 1978 году был признан лучшим фотокорреспондентом ТАССР. Руководил городским фотоклубом «Челны».

Заслуженный работник культуры РТ, член Союза фотохудожников России.

#10 ФОТОИСТОРИЙ