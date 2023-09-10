10 фотоисторий: «Природа Закамья» Николая Брика

Николай Брик: «Всегда интересовался съемками животного мира»

Фото предоставлено Николаем Бриком

Фотографией тогдашний электрик ВАЗа Николай Брик увлекся в 25 лет и с тех пор занимается ею на протяжении уже почти полувека.

– Всегда интересовался съемками животного мира. Журавлей снял специально в 5 утра, когда они вылетают на кормежку, - рассказывает Николай Николаевич. - И другая моя страсть – осень, люблю ее за красоту и яркость. Почти все снимки этой серии сделаны в последние годы в Татарстане, единственное исключение – лось, сфотографированный в Удмуртии. Снимаю в национальном парке «Нижняя Кама», часто бываю в лесу у села Лубяны Кукморского района, где расположен лесотехнический колледж.

Чтобы увеличить снимки, кликните по ним.