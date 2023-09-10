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Руc Тат
Культура 10 сентября 2023 11:00

10 фотоисторий: «Природа Закамья» Николая Брика

Сегодня в еженедельной рубрике «Татар-информа» – 10 фотоисторий от набережночелнинского фотографа Николая Брика.

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10 фотоисторий: «Природа Закамья» Николая Брика
Николай Брик: «Всегда интересовался съемками животного мира»
Фото предоставлено Николаем Бриком

Фотографией тогдашний электрик ВАЗа Николай Брик увлекся в 25 лет и с тех пор занимается ею на протяжении уже почти полувека.

– Всегда интересовался съемками животного мира. Журавлей снял специально в 5 утра, когда они вылетают на кормежку, - рассказывает Николай Николаевич. - И другая моя страсть – осень, люблю ее за красоту и яркость. Почти все снимки этой серии сделаны в последние годы в Татарстане, единственное исключение – лось, сфотографированный в Удмуртии. Снимаю в национальном парке «Нижняя Кама», часто бываю в лесу у села Лубяны Кукморского района, где расположен лесотехнический колледж.

Чтобы увеличить снимки, кликните по ним.

Николай Николаевич Брик
Николай Николаевич Брик
Фотограф

Родился в 1949 году в Барановичском районе Белоруссии.

В молодости стажировался как электрик на ВАЗе. Там увидел фотовыставку, на которой заинтересовался фотографией.

Работал на КамАЗе, долгое время был фотографом-любителем. В конце 1980-х был приглашен в татарскую редакцию «Вестей КамАЗа», с тех пор работал в челнинской прессе на протяжении 23 лет.

В настоящее время на пенсии.

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