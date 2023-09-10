Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
10 фотоисторий: «Природа Закамья» Николая Брика
Сегодня в еженедельной рубрике «Татар-информа» – 10 фотоисторий от набережночелнинского фотографа Николая Брика.
Фотографией тогдашний электрик ВАЗа Николай Брик увлекся в 25 лет и с тех пор занимается ею на протяжении уже почти полувека.
– Всегда интересовался съемками животного мира. Журавлей снял специально в 5 утра, когда они вылетают на кормежку, - рассказывает Николай Николаевич. - И другая моя страсть – осень, люблю ее за красоту и яркость. Почти все снимки этой серии сделаны в последние годы в Татарстане, единственное исключение – лось, сфотографированный в Удмуртии. Снимаю в национальном парке «Нижняя Кама», часто бываю в лесу у села Лубяны Кукморского района, где расположен лесотехнический колледж.
Чтобы увеличить снимки, кликните по ним.
Родился в 1949 году в Барановичском районе Белоруссии.
В молодости стажировался как электрик на ВАЗе. Там увидел фотовыставку, на которой заинтересовался фотографией.
Работал на КамАЗе, долгое время был фотографом-любителем. В конце 1980-х был приглашен в татарскую редакцию «Вестей КамАЗа», с тех пор работал в челнинской прессе на протяжении 23 лет.
В настоящее время на пенсии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»