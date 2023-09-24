10 фотоисторий: «Люди в экологии» Дениса Бунтукова

Денис Бунтуков: «Фотография для меня – скорее эмоции и искусство, чем запечатленный момент жизни»

Фото предоставлено Денисом Бунтуковым

«Интерес к экологии возник у меня еще со времен походов на природу, – рассказывает Денис Бунтуков. – Всегда оставляли после себя чистые биваки и убирали мусор. Впоследствии, когда появились новые способы переработки мусора, некоторое время мониторил новинки и идеи».

Представленные фотографии по просьбе казанских экологов участвовали в выставке «Реки и люди» в рамках фестиваля «Чистые воды России – здоровая планета» в 2021 году.

Моделей для фотографий набирали в модельных школах и среди знакомых. «Молодежь сильно переживает по поводу экологии и всячески пытается помочь и поучаствовать», – отмечает фотограф.

«Фотографией увлекся, глядя на своего отца (известного казанского фотографа Дмитрия Бунтукова, – прим. Т-и), – говорит Денис. – Но по его пути фотожурналиста пойти не получилось. Больше склоняюсь к арт-фото, психологической фотографии. Фотография для меня – скорее эмоции и искусство, чем запечатленный момент жизни. Стараюсь вложить в кадр больше смысла и истории».

#10 ФОТОИСТОРИЙ

Денис Бунтуков родился в Казани.



Окончил отделение журналистики КФУ.



Около 10 лет работал в сфере дизайна и выпуска газет и журналов. Затем ушел в фотографию, также посвятив ей около 10 лет. Работал в нескольких изданиях, создавал и участвовал в создании фотостудий в Казани. На данный момент помогает молодежи, пробующей себя в пленочной и цифровой фотографии, участвует в развитии фотовыставок.