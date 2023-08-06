10 фотоисторий: «Лица и лики» Султана Исхакова

Фото: предоставлено Султаном Исхаковым

«Эта серия началась давно, когда я всерьез увлекся фотографией, – рассказывает Султан Исхаков. – Как-то сразу возник ряд определяющих для меня тем – портрет, жанровый снимок и пейзаж. И за годы творчества и работы в печатных изданиях, в первую очередь в журнале «Татарстан», у меня набралось некоторое количество интересных портретов людей, снятых за работой и «в жизни». И в какой-то момент я сделал подборку изображений, которую назвал «Лица и лики» и которая стала частью моей прошлогодней персональной выставки «Свет отражений» в Казани».

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1. «Доброе утром». Фотография была сделана в 2013 году ранним летним утром, когда я ехал на работу и увидел этот простор и женщину с ребенком, идущих по дорожке. Почувствовал, что может получиться интересное изображение, проехал подальше, подождал и, когда они вошли в этот кадр, сделал снимок.

2. «Народный артист Шаукат Биктемиров». В день 80-летия Шауката Хасановича (2008 год, – прим. Т-и) его чествовали в театре Камала, и Президент РТ Минтимер Шаймиев вручил актеру его портрет в образе Альмандара. И когда через несколько дней по заданию редакции мы приехали брать у него интервью, я попросил Шауката абый принести портрет и одеться в этот образ. И прямо на сцене сделал небольшую фотосессию.

3. «Задушевный разговор». Это была встреча Минтимера Шаймиева с классиками русской словесности на одном из первых «Аксенов-фестов». Эмоции пошли после окончания официальной части встречи.

4. «Завтра праздник!» Фотография сделана в начале мая 2002 года в Казани. Я снимал предпраздничное настроение в городе и увидел пожилого человека, который чистил щеткой свой мундир. Подошел, поздравил его с наступающим Днем Победы, он обернулся, и мы немного поговорили. Так удалось запечатлеть образ ветерана, готовящегося к празднику. На этой фотографии, по-моему, все видно.

5. «Идиллия». 1995 год, я тогда впервые был в Венеции, где все казалось таким необыкновенным. Конечно, эта радостная пара сразу притянула мое внимание – они наслаждались городом, солнцем, прогулкой и друг другом. Мне оставалось только скадрировать эту ситуацию.

6. «Дядя Миша» в одной из деревень Башкирии. Я заинтересовался сначала воротами с нарисованными медведями, но на фото видно, что и человек неординарный, творческий, с настроением. Вполне может быть, что он не Миша, а например, Махмут, но назвал я снимок так, потому что герой на нем – как третий медведь.

7. «Освящение Успенского собора в Свияжске». Мне кажется, большую выразительность этому снимку придает решительная уверенность и торжественность впередиидущего. Фотография была цветной, но я сделал ее черно-белой – как раз для большей выразительности.

8. «Воскресенье, минус 20». Зимой на Комсомольском озере в Дербышках всегда есть полынья, в которой купаются «моржи». Это был действительно холодный день, и фигуры на втором плане, один на лыжах, вторая в шубе, создают контраст с женщиной, не боящейся мороза.

9. «Увязшие надежды» – кадр из серии «О спорт, ты мир!», которая экспонировалась на выставке «Четыре фотографа о спорте» в казанской Галерее современного искусства в 2013 году. Гонщик на квадроцикле увяз, но все равно буксует, хотя это явно бесполезно. И тут интересна монохромная грязь с единственным красным пятном.

10. «Фотожурналист Владимир Зотов». Человек-легенда в нашей профессии. Бывая у Владимира Николаевича в гостях, мне всегда хотелось передать присущие ему человеколюбие и жизнерадостность. В то же время мы видим одну из комнат его квартиры, отданную под архив. То есть кадр показывает, что этот человек собрал, можно сказать, всю историю Татарстана в фотографиях.

#10 ФОТОИСТОРИЙ