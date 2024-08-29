10 дней до выборов в Госсовет РТ: под какими номерами находятся партии в бюллетене

За 10 дней до выборов в Государственный Совет Татарстана VII созыва избирателям напомнили порядок, в котором расположены партии в бюллетене. Напомним, что номера были присвоены по итогам жеребьевки.

Под номером 1 указана партия «Новые люди», 2 — ЛДПР, 3 — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 4 — «Единая Россия», 5 — КПРФ.

«Я считаю, что первым быть всегда очень приятно», — заявил кандидат от регионального отделения партии «Новые люди» Михаил Кузнецов.

Представитель ЛДПР Руслан Юсупов, напротив, уверен, что порядок партий в бюллетене не важен. «Важна работа», — подчеркнул он.

О символизме номера своей партии рассказала уполномоченный представитель ТРО партии «Справделивая Россия — Патриоты — За правду» Елена Сбитникова.

«Если провести аналогию с нашими сказками, именно число три встречается везде: Змей-Горыныч с тремя головами, три богатыря и именно три желания исполняла золотая рыбка», — заметила она.

«Считаю, что номер 4 — это очень счастливый номер. „Четверка“ — это непоколебимая устойчивость, стабильность и уверенность в будущем. Но самое главное то, что избиратели знают, за кого голосовать. В бюллетене они нашу партию в любом случае найдут», — обратил внимание руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Первый секретарь татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов добавил, что итоги голосования будут зависеть не от номера партии в бюллетене, а от проделанной ей идеологической, агитационной и организационной работы.

Бюллетени на предстоящие выборы в Государственный Совет Татарстана уже напечатаны. В срок до 1 сентября их доставят в районные избиркомы.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.