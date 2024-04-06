10 детсадов, 21 школа: Минстрой РТ доложил о ходе капремонта образовательных объектов

В рамках программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы в Татарстане ведется ремонт 10 детсадов, 21 школы и 8 школьных столовых. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказал на субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Докладчик отметил, что в отрасли образования ведется самая масштабная как с точки зрения финансов, так и количества объектов, работа.

В конце апреля будут заключены контракты по 4 детским садам и одной школе, в мае — 4 детским садам, шести школам и одному общежитию. В части проторгованных объектов работы на сегодня ведутся по 10 детским садам (выполнение 27%).

Подрядчики также ведут работы на 21 объекте — это школы и образовательные центры (выполнение 10%). Масштабный ремонт пищеблоков в школах начнется сразу после окончания учебного года. Сейчас ремонтируются 8 школьных столовых, сообщается на сайте Раиса РТ.