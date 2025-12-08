10 декабря казанский ученый расскажет всем желающим, как выучить татарский язык

10 декабря в Казани состоится встреча книжного клуба, посвященная изучению татарского языка. Центральным гостем вечера станет ученый-филолог Алексей Арзамазов, автор самоучителя «Татарча сөйләшик: Интенсивный курс татарского языка».

В ходе дискуссии планируется обсудить мотивацию ученого в изучении татарского языка, способы его популяризации в современном мире, а также сроки, необходимые для достижения разговорного уровня татарского.

Мероприятие пройдет в отеле «Ногай» на улице Баумана, 19, начало в 18:00. Все прочие подробности можно найти здесь.