10 августа открывается регистрация на ежегодный турфестиваль им. Юрия Белоусова

10 августа отрывается регистрация на участие в ежегодном туристском фестивале им. Юрия Белоусова, который пройдет 2-3 сентября в Шильнинском лесу Набережных Челнов. Фестиваль бесплатный для всех участников. В этом году организаторы ожидают более 2500 гостей.

Программа двухдневного фестиваля рассчитана на гостей разных возрастов. Для самых маленьких создаются площадки «Рюкзак счастья», творческие зоны, тропа здоровья «Доктор Зотов», полоса препятствий «Маугли», лесной квест, детский массовый забег. Для подростков и взрослых – комбинированные туристические трассы для прохождения командами, мастер-классы, полоса препятствий «Тропа Героя», игры на командообразование.

Для участников предусмотрено горячее питание (полевая кухня), палаточный лагерь, лекторий с приглашенными спикерами. Во время фестиваля пройдет вечерний концерт бардовской песни и ночное ориентирование для семей с детьми.

Участники получат памятные подарки и награды, сообщают организаторы.

Бесплатная регистрация откроется 10 августа на сайте ЮраБелоусов.рф.

