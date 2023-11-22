10 000 человек за два месяца посетили выставку «Фантастик Пластик» в столице Татарстана

Фото: пресс-служба СИБУРа

Выставка работ зарубежных и российских дизайнеров «Фантастик Пластик» завершилась в Казани и готовится к открытию в следующем городе Татарстана — Нижнекамске. В период с 13 сентября по 12 ноября экспозицию посетили 10 000 человек. Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Традиционно осмотр экспозиции и участие в мероприятиях было бесплатным для всех желающих.

Почему экологичный дизайн становится все более популярным, с чего начать путь к осознанному потреблению, почему не стоит отказываться от пластика, как продлить его «срок годности», а главное, какую роль в этом играют современные способы переработки? На эти и другие вопросы гости выставки искали ответы самостоятельно на стендах экспозиции и вместе со спикерами образовательной программы: директором Московского музея дизайна Александрой Саньковой, руководителем направления «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна Высшей школы экономики Марией Степановой, а также дизайнерами и создателями дизайн-студии qullar из Казани. Значительный интерес у публики вызвала лекция одного из самых известных российских дизайн-критиков и историка дизайна Ольги Косыревой, а также кинопоказ фильма «Фантастик Пластик», который рассказывает, что такое пластик для дизайнеров и художников из разных стран. В рамках выставки было организовано более 40 мероприятий, включая лекции и экскурсии, мастер-классы и кинопоказы.

Особенностью выставки в Казани стало участие дизайнеров из Татарстана, которые предоставили свои предметы из переработанного пластика для экспонирования. Помимо студии предметного дизайна qullar организаторы выставки начали сотрудничество со студией Wait!, которая делает аксессуары из переработанного пластика. Их экспонаты будут представлены в Нижнекамске.На выставке была представлена современная одежда из экологичных тканей, стильные оправы для очков, предметы интерьера, скульптура, настольная игра «Дженга» и другие предметы, созданные из вчерашних пластиковых бутылок, рекламных баннеров и автомобильных тентов. Всего 45 экспонатов, которые наглядно показывают, насколько большой потенциал у переработанного пластика для творчества. Привлечение внимания к пластику как к ценному ресурсу, доступному каждому из нас, а также способам его переработки и поиску решения экологических проблем — приоритетные задачи, которые ставят перед собой организаторы проекта «Фантастик Пластик» по всей стране.

«Проект “Фантастик Пластик” это не только возможность расширить культурный досуг в регионах присутствия компании, но и повод привлечь к ответственному потреблению больше людей, а художников и авторов вдохновить на создание произведений искусства, которые подарят вторую жизнь пластику. После успеха в Казани выставка продолжает свое путешествие по Татарстану и совсем скоро, 22 ноября, откроется в Нижнекамске, где будут представлены в том числе и работы местных дизайнеров», — прокомментировала Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

«Мы очень рады, что выставка была представлена именно на территории Казанского Кремля, в самом сердце города. Это очень значимая площадка для такого события. Количество посетителей - почти 10 тысяч человек - говорит о большом интересе к проекту со стороны жителей. Мы смогли привлечь и заинтересовать действительно разную аудиторию. Ну и в целом, должна сказать, что такое количество российских дизайнеров из разных городов, которые работают с вторичным сырьем, у нас впервые. С каждым городом экспозиция пополняется. Это говорит о том, что переработанный пластик все больше видится как ресурс, все больше молодых дизайнеров хотят с ним работать и создавать крутые вещи, ищут и находят возможности для этого. Несколько лет назад у нас было довольно проблемно создать даже небольшую сувенирную продукцию в виде брелоков, сейчас мы видим и предметы одежды, и быта, и интерьера», — отметила Юлия Воронкова, руководитель проектов Московского музея дизайна.

«Фантастик Пластик» — федеральный проект. С 2019 года он был реализован в Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Тобольске, Уфе, Томске и Красноярске. В 2021 году выставка прошла в Новой Третьяковке в Москве и получила награду Glamour Eco Awards за вклад к привлечению внимания к экологии и осознанному развитию. Завершив выставку в Казани, проект «Фантастик Пластик» готовится к открытию в Нижнекамске 22 ноября.