В Казани 1 сентября откроются две новые школы

Первого сентября в Казани откроются две новые школы — «Унбер» в ЖК «Арт Сити» на 1501 место и «Бионика» в микрорайоне «Салават Купере» на 1224 места. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов.

В общей сложности знания в образовательных учреждениях в новом учебном году будут получать 159 286 школьников — это на 11 тыс. больше, чем в прошлом. Несмотря на открытие новых школ, рост численности учеников пока не позволяет полностью отказаться от второй смены. По словам Ризванова, «17% школьников невыпускных классов в 79 школах города продолжат учиться во вторую смену в новом учебном году».

«Высокая загруженность в школах — это проблема густонаселенных поселков города. Для удобства родителей будут организованы школьные автобусы, которые станут курсировать от дома до школы и обратно. Впервые школьные автобусы появятся в поселках Вишневка, Привольный и микрорайоне „Салават Купере“», — сообщил начальник Управления образования.

При этом Казань продолжает сталкиваться с дефицитом школьных учителей.

«В связи с увеличением количества школьников, несмотря на устойчивый ежегодный рост числа молодых специалистов, пришедших в школы, мы, к сожалению, продолжаем испытывать нехватку учителей. Вместе с тем интерес к педагогической профессии сохраняется», — отметил докладчик.

На будущий учебный год по целевому обучению со стипендией по данному направлению поступил 51 выпускник, а также десять выпускников без стипендиальной поддержки. Также Ризванов заметил, что до 1 сентября в школы города придут примерно 400 молодых специалистов. В 2017 году, напомнил он, начали работать 345 новых учителей.