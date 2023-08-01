1% с суммы покупок «Готовимся к школе с Халвой» перечислят в благотворительные фонды

Совкомбанк запускает акцию для клиентов «Халвы» для подготовки к новому учебному году.

С 1 августа по 10 сентября держатели карты рассрочки «Халва» могут подключиться к акции «Готовимся к школе с Халвой» и получить до 18 месяцев рассрочки на любые покупки у всех партнеров «Халвы».

Зарегистрироваться в акции можно в разделе «Акции и скидки» в мобильном приложении банка или на сайте «Халвы». После регистрации бесплатно на один месяц подключается подписка «Халва. Десятка», которая позволяет покупать в рассрочку на 10 месяцев во всей партнерской сети. В рамках акции период рассрочки увеличивается еще на 8 месяцев и составляет в общем 18 месяцев рассрочки по карте «Халва».

1% от общей суммы совершенных в период проведения акции транзакций Совкомбанк перечислит в качестве пожертвования в несколько благотворительных фондов. Банк окажет поддержку благотворительному фонду помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни», благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», а также банку еды «Русь», первой фудшеринговой организации в России.

Александр Дворский, управляющий директор Совкомбанка: «Наша традиционная ежегодная акция, приуроченная к 1 сентября, в этом году приобрела новый масштаб. Каждый клиент-держатель «Халвы» не только получает увеличенный срок рассрочки на все покупки у наших партнеров для подготовки к новому учебному году, но и участвует в поддержке благотворительных фондов, просто совершая покупки по карте. После завершения акции мы перечислим трем крупным российским благотворительным фондам 1% от общей суммы покупок наших клиентов-участников акции».

Анна Котельникова, руководитель БФ «Дорога жизни»: «Кажется, что участие в благотворительности это сложный и трудозатратный процесс, но акция от Совкомбанка как раз доказательство обратного. Есть желание помочь – находится идея и возможность её воплощения. Я очень благодарна руководству банка за предложение помощи нашим подопечным, детям-сиротам, которые не только лишены дома, но и лишены самого главного – здоровья! Благодаря помощи акции мы сможем вместе изменить их жизни».

Людмила Фомина, директор по развитию Русфонда: «Сотрудничество Совкомбанка и Русфонда принесет радость сотням детей беженцев, проживающих в пунктах временного размещения. Дети нуждаются в школьных принадлежностях, учебных и канцелярских товарах, спортивном инвентаре, товарах для творчества. Пожертвования, собранные по итогам совместной благотворительной акции, позволят нам сделать такие подарки от имени сотен тысяч клиентов Совкомбанка».

Юлиа Назарова, президент банка еды «Русь» и основатель медиапроекта «Про фудшеринг»: «По данным Росстата, 14% семей денег хватает только на еду. Продукты – самая крупная статья расходов для миллионов россиян. Более 10 лет мы оказываем продовольственную помощь людям в трудной жизненной ситуации и повышаем уровень жизни наших благополучателей, поскольку вырученные средства они могут направить на другие первостепенные нужды – например, на лечение или сборы ребенка в школу. Поддерживая банк еды «Русь», пользователи карты «Халва» смогут внести вклад и в развитие социально-экологической технологии фудшеринг, благодаря которой на стол к нуждающимся семьям поступают овощи, фрукты и другие полезные продукты, зачастую недоступные нашим благополучателям».

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