1 миллион квадратных метров жилья – итоги партнерства #Суварстроит и Банка Дом.РФ

Компания #Суварстроит является одним из крупнейших застройщиков Республики Татарстан и входит в топ-10 ведущих строительных компаний страны. Накопленный за 12 лет опыт работы позволяет девелоперу возводить жилье опережающими темпами. Благодаря эффективной работе с Банком ДОМ.РФ и наличию профессиональной команды дома во флагманском проекте компании «Лаишевский узел», объединяющего жилые комплексы «Станция Спортивная» и «Южный парк», будут построены раньше запланированного срока.

Такие темпы достигаются благодаря тесному сотрудничеству, начавшемуся в 2019 году (с момента прихода банка в регион). Между #Суварстроит и Банком ДОМ.РФ заключены кредитные договоры на проектное финансирование на общую сумму более 44 млрд рублей. В их рамках планируется строительство около 1 млн кв. метров жилья.

«Опыт успешно реализованных Банком ДОМ.РФ и #Суварстроит проектов позволяет наиболее эффективно прорабатывать структуру новых сделок с учетом конъюнктуры рынка. Взаимодействие с одним из ведущих застройщиков страны позволит нарастить ввод жилья в Татарстане и создаст дополнительные условия для улучшения жилищных условий жителям республики», — отметила директор Корпоративного бизнеса Казанского регионального центра АО «Банк ДОМ.РФ» Ирина Яшина.

Одним из успешных примеров такого партнерства стал ЖК «Август Астры», построенный по новым мировым стандартам. Объект на 83% соответствует Стандарту комплексного развития территорий, разработанному Институтом развития ДОМ.РФ, что выше среднего показателя по России (75%).

Успех компании #Суварстроит обеспечивает и полный цикл работ — от проектирования до управления жилыми домами на базе Управляющей компании «СуварСделано».

#Суварстроит первым в Казани презентовал систему «умный дом», позволяющую управлять освещением, климатом, системами безопасности и видеонаблюдения голосовой командой или через мобильное приложение. Собственная разработка сначала была опробована покупателями пентхаусов ЖК «Манхэттен», а затем стала внедряться в другие проекты.

«Жилой комплекс „Южный парк“ реализуется совместно с Банком ДОМ.РФ, который предоставил нам как надежному застройщику проектное финансирование. Сейчас в высокой степени строительной готовности находятся 5 домов, часть из которых сдается с готовым ремонтом и оборудованной системой „умный дом“ — пояснила заместитель генерального директора по продажам и маркетингу #Суварстроит Эльвира Галяутдинова. — Приоритетом нашей компании является комфорт жильцов, именно поэтому мы комплексно подходим к внедрению „умных“ технологий».

Покупателям квартир в этом ЖК будут доступны датчики протечки воды, открытия двери, удаленная работа кондиционера, «умных» выключателей света, а также «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Чтобы не терять время на поиск ключей от домофона, достаточно будет прислонить мобильный телефон к устройству. Свет, кондиционер и телевизор можно настроить так, чтобы они выключались автоматически при выходе из дома. Квартиру можно поставить в режим «охрана», чтобы знать, когда домой вернулись близкие. Функционал приложения может быть расширен по желанию собственника.

Предложение не является публичной офертой.

Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.3 (застройщик — ООО «СЗ «Южный парк»);

ЖК «Станция Спортивная» (застройщик ЖК — ООО СЗ «Станция Спортивная», ООО «Жилищная основа»).

Подробности — в офисах продаж, на сайте #Суварстроит и по телефону: 8 (800) 444-14-64

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