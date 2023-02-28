1 марта в Татарстане МЧС проверит системы оповещения

1 марта с 10.40 до 10.43 в Казани и районах республики проведут комплексную проверку готовности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения РТ, будут запущены сирены. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Радик Гисмятов.

«Это плановое мероприятие, как в Казани, так и в муниципальных районах. Проверка будет проводиться путем запуска более 520 технических средств оповещения. Это электромеханические сирены С-40, подающие звуковой сигнал «Внимание всем», и речевые сиренные установки РСУ-300 и РСУ-600. Они помимо звукового сигнала «Внимание всем» будут информировать и оповещать население голосовыми сообщениями. В муниципальных образованиях будут также использоваться сирены и громкоговорители, установленные на автомобилях экстренных служб», – дополнил он.

По его словам, звуки оповещения жители республики услышат на местных радиостанциях и ТВ-каналах.