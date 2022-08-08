«1 Л»: в самую крупную в истории Челнов новую школу набрано 12 первых классов

В самую крупную в истории Набережных Челнов новую школу набрано сразу 12 первых классов. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Образовательное учреждение находится в 69-м микрорайоне жилого района «Яшьлек»

«Это самая крупная школа в истории города Набережные Челны – на 1501 посадочное место площадью почти 24 тыс. квадратных метров и стоимостью 2 миллиарда 388 миллионов рублей. Микрорайон молодой развивающийся, объект очень важный. Мы быстро и качественно строим. Эта школа не исключение из правил, которые мы установили в городе», — отметил градоначальник.

Строительство ведется благодаря личной поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. В прошлом году на открытии детского сада Магдеев обратился к руководителю республики и получил одобрение на строительство образовательного объекта.

«Комплектование уже идет. Первые 12 классов уже укомплектованы. Раньше были классы „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“. Сейчас „К“ и „Л“. Радоваться же этому нужно, что такое количество детей идут в школы. И успевать нам, властям, строить школы. Алла шокер, успеваем!» — прокомментировал Магдеев, отметив, что за последние семь лет в Челнах построено семь школ.

Общий объем выполненных работ составляет 87%, доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Сегодня компанией «Евростиль» завершаются работы по устройству фасада, кровли, внутренних инженерных сетей, монтажу окон. Выполняются отделочные работы, благоустройство территории.«В новой школе будут два плавательных бассейна, актовый зал на 780 мест, два спортивных зала, футбольные и волейбольные площадки», — отметил он.

Кроме того, на 103,7 млн рублей ведется капитальный ремонт пищеблоков в 7 школах города: №6, 40, 44, 45, 53, 54, 76. В настоящее время в них идет замена инженерных коммуникаций, выполняются отделочные работы, устанавливается новое оборудование. Общая готовность объектов составляет 90%.