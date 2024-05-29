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Общество 29 мая 2024 16:41

1 июня в Казани пройдет праздник «Балачак бәйрәме»

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1 июня в Казани пройдет праздник «Балачак бәйрәме»

В Казани, в День защиты детей, который отмечается 1 июня, на территории комплекса «Туган авылым» пройдет праздник «Балачак бәйрәме». В программе праздника: игры, мастер-классы, викторины, барабанное шоу, аквагрим, большой концерт с юными звездами и финалистами фестиваля вокального конкурса «Балачак».

Начало мероприятия запланировано на 15 часов. Праздник будет идти до 19 часов вечера. Вход свободный, сообщают организаторы.

#международный день защиты детей #праздник
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