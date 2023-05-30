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Новости Татарстана и Казани
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1 июня в Казани отметят концертом «Волга-Волга» – детям
В Казани на сцене Культурного центра «Маяковский» 1 июня состоится концерт «Волга-Волга» – детям. В программе – песни из «Золотого фонда, авторские хиты и каверы – как всегда в формате знаменитого "волжского расколбаса"». Часть собранных средств с концерта организаторы передадут в благотворительную организацию «Мамы Казани».
На площадке работают лимонадные и коктейльные бары гастронома «Кофе с толком» (один сезонный напиток уже в билете)!
Ждём всех на семейный праздник 1 июня по адресу ул.Маяковского, 24А в 19.00!
Билеты в taplink.
Детям до 7 лет вход бесплатный.
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