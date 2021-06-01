1 июня дети-предприниматели проведут в Казани благотворительную ярмарку

1 июня будет запущена серия благотворительных ярмарок с участием детей-предпринимателей #Мойбизнеспомогает. Первое мероприятие пройдет в Казани по адресу: улица Павлюхина, 91, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В ярмарке примут участие около 20 юных предпринимателей от восьми до 17 лет. Они представят продукцию собственного производства, а часть вырученных денег направят на поддержку Казанского хосписа. Ярмарка будет работать с 15.00 до 19.00.

До 5 июня аналогичные мероприятия планируется провести в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Акция #Мойбизнеспомогает — федеральная инициатива, разработанная для создания условий для новых форм взаимодействия и организации сотрудничества инфраструктуры поддержки субъектов МСБ, благотворительных фондов, НКО, СМИ и местных сообществ.