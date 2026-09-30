1-й этаж стационара Черемшанской ЦРБ капитально отремонтировали

В Черемшанской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт на первом этаже здания стационара. Работы провели по республиканской программе, направленной на модернизацию объектов здравоохранения.

Выполнен комплекс работ, существенно улучшающих условия пребывания пациентов и эффективность работы медицинского персонала. Полностью изменены инженерные системы, включая водоснабжение, отопление и электроснабжение. Также заменены оконные и дверные блоки, сто улучшило теплоизоляцию, шумоподавление и общий эстетический вид помещений.

Рабочие обновили потолки, полы, качественно оштукатурили и окрасили стены, создавая светлое, современное и комфортное пространство. Также для стационара приобрели новую функциональную мебель и медицинский инвентарь.

Обновили и зоны ожидания – это обеспечит пациентам и посетителям более комфортные условия. Особое внимание уделили созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Установили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали соответствующие санитарные комнаты и внедрили интуитивно понятную систему навигации по всему этажу.