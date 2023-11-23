1 декабря в России пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

1 декабря жители Татарстана могут присоединиться к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Акция пройдет накануне Дня Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря.

Тест проводится с 2015 года, в прошлом году в нем приняли участие жители 46 стран – всего более 2,5 млн человек. Мероприятие проходит в рамках проекта «Большая история».

Проведением акции организаторы видят в первую очередь привлечение внимания к изучению отечественной истории. Кроме того, по результатам теста можно будет оценить уровень исторической грамотности как граждан Российской Федерации, так и соотечественников, проживающих за рубежом.

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит на сайте big-history.ru.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и при участии Российского военно-исторического общества.