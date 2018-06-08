Лаврищев: Безопасность на ЧМ-2018 обеспечат правоохранители из 35 стран

Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 Алексей Лаврищев провёл конференцию по безопасности.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Правоохранительные органы России на время чемпионата мира по футболу — 2018 гарантируют обеспечение безопасности участникам и гостям мероприятия. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель аппарата Межведомственного оперативного штаба по безопасности чемпионата мира — 2018, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка турнира Алексей Лаврищев.

«Безопасность участников и гостей чемпионата мира является первоочередной задачей правоохранительных органов. Мы её гарантируем и обеспечим. У нас гораздо более жесткие меры были во время Олимпиады и Паралимпиады. Законопослушным гражданам опасаться нечего», — подчеркнул Лаврищев.

Он отметил, что принятые меры обеспечат комфорт и безопасность на время проведения турнира.

Так, по его словам, вопросы продажи спиртных напитков на время ЧМ отданы на усмотрение местных властей. Известно, что в фан-зонах продажа алкоголя разрешена по договоренности с ФИФА.

«Относительно продажи алкоголя мы отдали все на управление местным властям. Самостоятельное регулирование вводится и на передвижение транспортных средств», — отметил Лаврищев.

У правоохранительных органов будет лояльная позиция к фанатам, которые могут бурно отмечать победы и поражения своих команд, однако при этом не начнут все крушить на улицах.

«Может, закроем глаза на некоторые мелкие правонарушения, но за серьезные вещи наказание будет строгое», — добавил Лаврищев.

По его словам, никаких угроз участникам и гостям в городах-участниках чемпионата мира по футболу не зафиксировано, сотрудники по безопасности будут по всей стране нести службу в усиленном режиме.

Силовики условно поделили футбольные матчи на группы риска. К примеру, в группу повышенного риска попадает матч между сборными России и Уругвая, так как он, возможно, будет решающим для сборной РФ.

Кроме этого, правоохранительные органы будут отслеживать все факты спекуляции и попытки нажиться на футбольных болельщиках. Так, если водители такси начнут задирать цены за проезд, их привлекут к уголовной ответственности за мошенничество.

На конференции также поднималась тема взаимодействия правоохранительных органов из разных стран.

«Обеспечить безопасность такого мероприятия в одиночку невозможно, все спецслужбы на этом фоне всегда сотрудничают — это нормальная практика. В конце мая мы провели конференцию с представителями органов из 47 стран — это всем интересно. Сейчас подтверждено участие в совместной работе 105 представителей из 35 стран. Ближе к турниру их количество увеличится», — сообщил Лаврищев.