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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Судебные приставы за долги забрали трактор и автомобиль жителя Спасского района. Это произошло во время рейда по взысканию кредитных задолженностей, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
Среди имущества, на которое был наложен арест, были трактор и автомобиль. Мужчина задолжал банку из Ульяновска 830 тысяч рублей. В течение срока, за который мужчина должен добровольно вернуть долг, изьятое имущество будет находиться на хранении в Спасском районном отделе судебных приставов. У должника есть десять дней чтобы расплатиться с банком, в противном случае, его трактор и авто уйдут в счёт погашения долга.
Сами приставы отмечают, что такие методы эффективно влияют на тех, кто не торопится возвращать взятое в долг. Помимо ареста имущества, сотрудники ведомства также могут ограничить должника в праве выезда за границу и даже привлечь неплательщиков к уголовной ответственности.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно узнать о своих долгах в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Татарстану http://r16.fssprus.ru.
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Мужчина задолжал банку 830 тысяч рублей.
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