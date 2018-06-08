Глава Госавтоинспекции РТ: В Татарстане снизилось количество ДТП

Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение водителями ПДД, а также несоблюдение пешеходами правил перехода дороги.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане сохраняется тенденция по снижению количества ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

В Чистополе прошло выездное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, начальник инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов и руководители районных исполкомов.

Основным на повестке дня стал вопрос, по сокращению количества ДТП и снижению уровня тяжелых последствий в авариях.

В своем выступлении Ленар Габдурахманов отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция по снижению количество дорожно-транспортных происшествий. За пять месяцев текущего года количество ДТП снизилось на 68 пунктов. К тому же, за это время в авариях погибло на 15 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение водителями ПДД, а также несоблюдения пешеходами правил перехода дороги. «В текущем году благодаря ежедневным рейдам удалось снизить число ДТП, сопутствующим фактором которых стало нетрезвое вождение, но работу по профилактике таких нарушений необходимо усилить», – добавил Ленар Габдурахманов.

Особое внимание главный госавтоинспектор уделил вопросу безопасности пассажирских перевозок. С начала года сотрудники ГИБДД составили свыше 14 тысяч протоколов в отношении водителей автобусов. Ленар Габдурахманов призвал усилить работу по контролю автобусов, особенно тех, которые перевозят детей к местам летнего отдыха.

В конце заседания заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров поручил главам исполкомов в кротчайшие сроки решить проблемы с дорожными знаками, разметкой и школьными автобусами, а также лично контролировать места отдыха детей.