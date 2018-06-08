Глава Госавтоинспекции РТ: В Татарстане снизилось количество ДТП

Рекомендуем
Фото: Госавтоинспекция РТ
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Татарстане сохраняется тенденция по снижению количества ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.
В Чистополе прошло выездное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, начальник инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов и руководители районных исполкомов.
Основным на повестке дня стал вопрос, по сокращению количества ДТП и снижению уровня тяжелых последствий в авариях.
В своем выступлении Ленар Габдурахманов отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция по снижению количество дорожно-транспортных происшествий. За пять месяцев текущего года количество ДТП снизилось на 68 пунктов. К тому же, за это время в авариях погибло на 15 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение водителями ПДД, а также несоблюдения пешеходами правил перехода дороги. «В текущем году благодаря ежедневным рейдам удалось снизить число ДТП, сопутствующим фактором которых стало нетрезвое вождение, но работу по профилактике таких нарушений необходимо усилить», – добавил Ленар Габдурахманов.
Особое внимание главный госавтоинспектор уделил вопросу безопасности пассажирских перевозок. С начала года сотрудники ГИБДД составили свыше 14 тысяч протоколов в отношении водителей автобусов. Ленар Габдурахманов призвал усилить работу по контролю автобусов, особенно тех, которые перевозят детей к местам летнего отдыха.
В конце заседания заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров поручил главам исполкомов в кротчайшие сроки решить проблемы с дорожными знаками, разметкой и школьными автобусами, а также лично контролировать места отдыха детей.
Следующая новость
Мужчина задолжал банку 830 тысяч рублей.
Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 Алексей Лаврищев провёл конференцию по безопасности.
В ходе акции «Триколор» челнинцам подарят ленточки со цветами флага России и проведут соцопрос «Легко ли быть молодым?»
Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение водителями ПДД, а также несоблюдение пешеходами правил перехода дороги.
Мужская российская команда продолжает выступление в Лиге наций.
Волонтеры в рамках «Сладкого Рамазана» призывали казанцев и туристов совершать добрые дела в каждый день священного месяца.
Срок аренды красных автобусов составит пять лет.
На Глубоком озере в 14-ый раз прошла акция «Международный день очистки водоемов».
Благодаря предлагаемой системе фильтрации отходов попадание загрязняющих веществ в атмосферу исключено, отметил Рифгат Шагидуллин.
Самые дешевые билеты на матчи мундиаля будут доступны только россиянам.
Гендиректор ВНИИУС уверен, что Татарстану нужно как минимум два мусоросжигательных завода, чтобы не утонуть в мусоре.
Три точки появилось на бульваре Энтузиастов, четыре — на Боровецком бульваре, две — на Набережной им. Табеева и две — у ДК «Энергетик».
111 работников предприятия не получили заработную плату за апрель 2018 года.
8 июня в Казани прошел очередной экологический субботник.
Игра группового этапа чемпионата мира между командами Франции и Австралии пройдет в столице Татарстана 16 июня.
Президент РТ принял учатие в ежегодной конференции ЦИПР в Иннополисе.
Председатель наблюдательного совета Университета Иннополис ставит цель войти в топ-100 мирового рейтинга Computer Science.
Ремонтные работы будут проведены на площади 40 тыс. кв. м.
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города
08 июняЕвгений Гришковец: «Казань, пожалуй, один из немногих городов, сущность которых сильно поменялась за 30 лет»