Вышел полноценный трейлер фильма «Сибирь» с Киану Ривзом

Съемки в Северной столице проходили мае прошлого года.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале FilmSelect Trailer опубликован первый полноценный трейлер фильма «Сибирь», главную роль в котором сыграл Киану Ривз.

Фильм рассказывает об аферисте, который занимается торговлей драгоценными камнями. Герой Киану Ривза решает приехать в Россию после того, как его партнер бесследно исчезает с большим количеством алмазов. На видеокадрах Ривз гуляет по Санкт-Петербургу. Съемки в Северной столице проходили мае прошлого года.

Режиссером картины стал режиссер Мэттью М. Росс, известный по работе над фильмом «Фрэнк и Лола». Главные роли помимо Ривза исполнили Молли Рингуолд, Ана Улару и Алекс Паунович. Премьера «Сибири» планируется 12 июля.

Ранее на YouTube-канале вышел трейлер фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли. Режиссером стал Брэдли Купер.