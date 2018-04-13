Директор Института проблем экологии АН РТ: Вариант МСЗ в РТ отвечает всем современным требованиям

Благодаря предлагаемой системе фильтрации отходов попадание загрязняющих веществ в атмосферу исключено, отметил Рифгат Шагидуллин.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Варианты сжигания мусора, предлагаемые для строительства завода в Татарстане, отвечают всем современным требованиям, сообщил директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин во время разговора с корреспондентом ИА «Татар-информ», комментируя ответ Президента России Владимира Путина по теме утилизации мусора во время «Прямой линии».

«Варианты сжигания отходов и те многоступенчатые системы фильтрации отходов, предлагаемые для строительства заводов в России (в Московской области и в Татарстане), отвечают современным требованиям и исключают попадание загрязняющих веществ в атмосферу», — отметил Шагидуллин.

Соответствующие технологии сжигания мусора уже используются в США и европейских странах, где порядка 50 процентов отходов утилизируется через сжигание. Опыт использования технического обезвреживания отходов насчитывает тысячелетия. За это время технологии изменялись и улучшались, рассказал директор Института проблем экологии АН РТ.

По словам Шагидуллина, мусоросжигательные заводы (МСЗ) в России являются хорошим способом для утилизации отходов при условии соблюдения всех экологических требований. Однако одновременно со строительством МСЗ должны внедряться раздельный сбор мусора, его сортировка и вторичная переработка.

Ранее Владимир Путин во время «Прямой линии» отметил, что стране нужны сверхсовременные предприятия по переработке отходов, включая мусоросжигательные заводы. При этом глава государства подчеркнул, что речь идет о сверхсовременном предприятии, а не о «керосинке».