В рамках акции «Сладкий Рамазан» в Казани раздали десять килограммов фиников

Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Казани прошла акция «Сладкий Рамазан», в рамках которой жителям города и гостям столицы раздавали финики.
В центре Казани – на территории Казанского Кремля – волонтеры не ограничились только раздачей фруктов, но и рассказали о преимуществах священного месяца Рамазан и о том, насколько важно соблюдать пост. При этом они призывали казанцев и туристов совершать добрые дела в каждый день священного месяца.
Начальник отдела ДУМ РТ по делам молодежи Айгуль Биктимирова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» сообщила, что акция направлена на повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманской молодежи. Также мероприятие должно привлечь внимание туристов и гостей Казани к достоинствам и традициям священного месяца и истинным ценностям ислама.
«Сладкий Рамазан» проводится в Татарстане не первый год и активно поддерживается волонтерами. Так, сегодня реализовать акцию помогают около 30 добровольных помощников, которые, по словам Биктимировой, с удовольствием соглашаются и становятся соучастниками многих проектов, которые организует Духовное управление мусульман Татарстана.
Начальник отдела ДУМ РТ по делам молодежи пояснила, что финики для раздачи выбраны не случайно. Этот фрукт является главным символом «султана всех месяцев». Сегодня в Казани их раздали более 10 килограмм.
В этом году к акции «Сладкий Рамазан» присоединились и некоторые районы республики.
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