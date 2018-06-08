По предварительным данным, в результате ЧП пострадал ребенок.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета рядом с челябинской гимназией, сообщает ТАСС.

Неустановленный мужчина обстрелял из пневматического пистолета гимназию №63 в Челябинске.

В момент ЧП в школе находились дети. Сообщается, что один ребенок пострадал. О его состоянии не сообщается.