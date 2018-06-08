Срок аренды красных автобусов составит пять лет.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Казани на лизинг 20 газомоторных автобусов выделили 238,5 млн рублей. Заказчиком выступило МУП ПАТП № 2, тендер размещен на портале госзакупок.

Транспортное средство красного цвета должно быть полностью низкопольным, газовые баллоны будут находиться на крыше автобуса. Автобус должен вмещать не менее 110 человек.

Исполнителю предстоит поставить транспортные средства до 30 октября этого года. Срок аренды — 5 лет.