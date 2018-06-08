Парусная регата, конные скачки и концерты: Как отметят День России в Набережных Челнах

В ходе акции «Триколор» челнинцам подарят ленточки со цветами флага России и проведут соцопрос «Легко ли быть молодым?»

(Набережные Челны, 8 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах День России отметят парусной регатой, конными скачками и концертами.

В честь Дня России праздничные гуляния развернутся на шести площадках города.

Программа в Парке Победы продлится с 14 до 17 часов и будет состоять из концертных номеров, флэшмобов, мастер-классов от хореографической студии «Вдохновение», интерактивных игр, викторин, танцевального марафона.

В 15 часов в парке поселка ГЭС стартует акция «Российсикй триколор». Здесь отдыхающим будут вручать ленточки с российским триколором, а также проводить социологический опрос «Легко ли быть молодым?».

Праздничный концерт пройдет с 16 до 18 часов на бульваре Энтузиастов. Также концерт можно будет посмотреть на Шишкинском бульваре.

На набережной Табеева в этот день пройдет регата яхт-клуба «Навигатор». А на ипподроме — Первенство города по конному спорту на Кубок мэра города.