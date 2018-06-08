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Татар-информ

8 июня 2018, 12:00

Экономика и финансы

Tele2 запустила новые корпоративные тарифы с рядом преимуществ

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Оператор учел тренд на активное использование интернета и снижение популярности услуги SMS.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Tele2 запустила новые корпоративные тарифы, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с прежней линейкой. Оператор предложил B2B-клиентам бесплатные звонки внутри сети, больший объем интернета и единые условия в поездках по стране без подключения дополнительных опций.

Вместо прежних предложений («Сигма», «Гамма», «Бета» и «Альфа») клиенты могут выбрать один из трех тарифов: «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Для московских абонентов компания разработала еще один продукт — «Мой бизнес XS». Это понятные и простые пакетные предложения, которые имеют одинаковое наполнение и различаются только объемом включенных услуг и абонентской платой.

Tele2 проанализировала потребности корпоративных клиентов и пришла к выводу, что они хотят активнее пользоваться мобильным интернетом, иметь более выгодные условия в поездках по России и платить только за действительно необходимые им услуги. В ответ на этот запрос оператор изменил архитектуру тарифных планов и дополнил их новыми возможностями. 

Tele2 сбалансировала наполнение тарифов и учла тренд на активное использование интернета и снижение популярности услуги SMS. Поэтому обновленные тарифы включают больший пакет гигабайтов и меньшее количество текстовых сообщений. По оценкам компании, самым востребованным тарифом среди бизнес-абонентов станет «Мой бизнес М». В рамках этого предложения за 450 рублей в месяц его пользователи в Республике Татарстан получат 15 Гб интернет-трафика, 200 SMS-сообщений и 1000 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Кроме того, на новой В2В-линейке Tele2 сохранила сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц.

Для бизнес-клиентов оператора особенно актуальны выгодные условия на звонки в другие регионы и в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях деловые люди смогут пользоваться связью по расценкам домашнего региона. 

Как и на тарифах для частных клиентов, Tele2 добавила в корпоративные предложения безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, Viber и «ТамТам». Корпоративные клиенты могут также без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт». Кроме того, абонентам тарифа «Мой бизнес L» доступен безлимитный доступ к стриминговому сервису YouTube. Подробная информация о параметрах новых тарифов представлена на сайте компании.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Рынок корпоративной связи постоянно меняется и предоставляет клиентам новые интересные возможности. С одной стороны, эта эволюция делает услуги все более комфортными для клиентов, с другой — ужесточает конкуренцию между основными игроками. По итогам 2017 года наша абонентская база В2В увеличилась примерно на 20 процентов, что доказывает успешность Tele2 в борьбе за клиента и привлекательность предложений с точки зрения наполнения и цены. Чтобы оставаться эффективными в этом сегменте, мы обновили тарифную линейку с учетом новых запросов и изменения привычек абонентов. Новые продукты учитывают потребность клиентов в больших объемах data-услуг, простых предложениях и выгодных условиях для поездок по России».

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