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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мусоросжигательные заводы (МСЗ) могут стать спасением России от мусора. Так ответ Президента России Владимира Путина во время «Прямой линии» по теме утилизации мусора прокомментировал академик и гендиректор ВНИИУС Ахмет Мазгаров во время разговора с корреспондентом ИА «Татар-информ».
«Без мусоросжигательных заводов вся страна утонет в мусоре. Уже по колено, а через три года — пять лет будет по горло. Кругом мусор! Это спасение страны», — сказал академик.
Мазгаров отметил, что по этому пути идет весь мир, а у стран, где есть МСЗ, везде «идеальная чистота: и атмосферы, и лесов, и улиц». Он сказал, что двумя руками поддерживает строительство таких заводов в России.
«Я 30 лет этим занимаюсь, я был на заводах в Германии, в Дании, в Америке, знаю, как это делается. Вся технология отработана. Так что наш Президент в этом вопросе абсолютно прав. Немедленно надо строить, иначе вся республика, вся Казань будет как одно Самосырово», — заверил академик.
Он также положительно относится к тому, что МСЗ хотят строить в Татарстане.
«Это подарок Казани. Миллионный город. Это будет спасение Казани от мусора. Казань попала в число тех, [где строят МСЗ], как передовой регион. Три завода в Москве, завод в Сочи, завод у нас. Надо эту идею подхватить и немедленно строить, раньше москвичей», — призвал Мазгаров.
По его мнению, Татарстану нужен еще один завод, но «для Востока: Альметьевск, Бугульма, Набережные Челны».
«Если мы этот (МСЗ в Казани — прим. Т-и) сейчас быстро построим, лучше всех построим, тогда нам еще на один восточный деньги дадут. Нам тоже он очень нужен. В Татарстане должно быть два таких завода, тогда будет республика более-менее чистая», — сказал Мазгаров.
Он считает, что лучшие МСЗ находятся в Германии, Японии, Швейцарии. При этом та технология, которую предлагается реализовать в Татарстане, отвечает современным требованиям.
Ахмет Мазгаров — гендиректор ОАО «ВНИИУС», академик Академии наук РТ. Окончил Казанский химико-технологический институт, аспирантуру Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева. В 1983 году защитил докторскую диссертацию. Является экспертом в области сероорганической химии, нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки нефти, газа и нефтепродуктов от сернистых соединений. На счету Мазгарова 165 научных трудов и 130 патентов.
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