Со дна Глубокого озера каждый год поднимают «КАМАЗ» пластика

На Глубоком озере в 14-ый раз прошла акция «Международный день очистки водоемов».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня на озере Глубокое экологи и общественники провели субботник, на котором очистили дно водоема и прибрежную территорию.

Масштабная акция «Международный день очистки водоемов» проводится уже 14-й раз. Сегодня в ней приняли участие около 350 волонтеров, общественников, представителей Министерства экологии республики и водолазов.

«Состояние дна озера — это та самая боль, о которой мы постоянно говорим. По крайней мере, каждый год только пластика мы поднимаем в районе одного „КАМАЗА“. И ситуация за 13 лет не улучшилась. Вот это нас смущает. Это то, что нам не понятно. Уже есть статистика, на таком промежутке времени, и она не в пользу людей, которые любят свой город», — отметил председатель отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер.

Как и каждый год, члены Русского географического общества проведут очистку дна нескольких водоемов республики. По традиции марафон подводных субботников они начали с Глубокого озера. Следующим городом в их списке станут Набережные Челны, куда они поедут уже в следующие выходные.

Все водолазы, которые принимают участие в акции, являются волонтерами. «Мы долго работали над одним проектом, в рамках которого обучали глухонемых ребят, и сегодня девушка из этого проекта как раз будет участвовать в погружении», — рассказал Шиллер.

На различные волонтерские проекты члены подводного отряда Русского географического общества привлекают совершенно разных людей, среди которых есть даже десятилетние школьники, тоже совершающие погружения.

Сегодня в очистке дна приняли участие шесть водолазов, которые погружались на шестиметровую глубину.

«Именно здесь, на Глубоком, я провожу подобную акцию уже 12 лет. По сравнению с прошлым годом, озеро стало чище. Раньше мусор был практически на берегу, а сегодня за ним пришлось плыть к глубине. В основном мы находим пластиковые бутылки, иногда они заполнены песком, видимо, дети балуются и забрасывают их на дно», — поделился член подводного отряда Русского географического общества Максим Астахов.

Во время акции экологи сделали анализ воды, чтобы определить уровень загрязнения озера. В передвижной лаборатории они сразу измерили уровень кислорода.

«От уровня кислорода в водоеме зависит, насколько комфортно живущим там живым существам и организмам. Чем грязнее озеро, тем меньше кислорода в нем. Показатель должен быть выше шести — сегодня мы определили, что он находится на отметке 7,7. Более точный анализ воды мы сделаем в лаборатории», — объяснила сотрудник лаборатории Алия Сабирзянова.

На субботнике для волонтеров была организована развлекательная программа. За каждый собранный мешок мусора им начисляли баллы, и самых старательных наградили ценными призами. Сделать лес чище пришли в основном студенты и школьники. Один из таких волонтеров, девятилетний Александр Куриненко, проходит Школу юного эколога в своем летнем лагере. Мальчик очень увлечен заботой о природе и рассказал, почему так важно ее сохранять.

«Растения и животные — это живые существа, а не только человек. Мусор в лесу наносит для них большой вред. Но и для человека в будущем это тоже может оказаться вредно. Токсичные вещества попадают в ягоды и фрукты, и потом человек будет это все есть. Даже сейчас мы едим суп из пластика — это невкусно», — поделился школьник.

Маленький волонтер рассказал, что сегодня он собирал за взрослыми, которые здесь когда-то отдыхали, сигареты и бутылки. «Всегда берите с собой мешок для мусора, и забирайте его с собой», — посоветовал он.

Сегодня на субботнике волонтерам удалось собрать пять кубов мусора. Это были не только следы отдыха казанцев, но и шины, ржавые остатки от машин и даже фрагменты мебели.