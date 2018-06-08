Госдума: Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение

Парламентарий допустил, что Анкара может просто пытаться подыграть Евросоюзу.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Мевлют Чавушоглу выразил критику в адрес стран Европы, которые «начали забывать про Крым». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к РФ.

Швыткин допустил, что Турция может просто пытаться подыграть Евросоюзу. Тем не менее он подчеркнул, что подобные заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям, а Анкара ведет себя непредсказуемо.